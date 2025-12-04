scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Margi In Meen 2025: शनि मीन राशि में हुए मार्गी, इस एक राशि को अगले 233 दिनों तक रहना होगा सावधान

Shani Margi In Meen 2025: शनि एक कर्म प्रधान ग्रह हैं इसलिए व्यक्ति के कर्मों का फल शनि देव निर्धारित करते हैं. शनि 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं, जिसका असर सभी राशियों पर भी पड़ेगा. आइए ज्योतिर्विद प्रवीण मिश्र जी से जानते हैं कि शनि के मार्गी होने से कुंभ राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा.

Advertisement
X
शनि राशि परिवर्तन 2023
शनि राशि परिवर्तन 2023

Shani Margi In Meen 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शनि का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. 28 नवंबर 2025 को शनि मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं. शनि के इस प्रवेश का सबसे ज्यादा प्रभाव मकर राशि और कुंभ राशि पर देखने को मिलेगा. इस समय कुंभ राशि पर अंतिम चरण की साढ़ेसाती चल रही है जिसके कारण इस राशि को अगले 233 दिन सबसे ज्यादा संभलकर चलना होगा. ऐसे में ज्योतिर्विद प्रवीण मिश्र जी से जानते है कि शनि के मार्गी होने से कुंभ राशि वालों का क्या हाल होगा.

व्यवसाय और नौकरी

इस समय आपको व्यवसाय में लाभ हो सकता है. लेकिन आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा. नौकरी में भी आपको उतार चढ़ाव मिल सकता है. लेकिन आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है. अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है. व्यापार में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देने के कारण आपको कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है. वित्तीय मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Surya Shani Yuti 2026
सूर्य-शनि की युति, 4 जनवरी 2026 से शुरू होगा इन 3 राशियों का 'स्वर्णिम काल' 
shani dev
शनि से जुड़ी ये 5 चीजें सपने में दिखना शुभ, अच्छे दिन आने का हैं इशारा 
shani ki dhaiya 2026
2026 में इन 2 राशियों पर पूरे साल रहेगा संकट, शनि की ढैय्या बरपाएगी कहर 
Shani Sade Sati 2026
2026 में शनि का प्रकोप झेलेंगी ये 3 राशियां, साढ़ेसाती कराएगी धन हानि 
Shani margi 2025
शनि की सीधी चाल शुरू, 2026 में इन 4 राशि वालों के कर्मों का होगा हिसाब 

रिलेशनशिप

कुंभ राशि वालों को इस समय परिवार में तनाव देखने को मिल सकता है. आपका परिवार से दूर जाने का भी मन कर सकता है. आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है. इस समय परिवार को लेकर ज्यादा परेशान होनी की जरूरत नहीं है. समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. दांपत्य जीवन से तनाव दूर रहेगा. आप एक दूसरे के निकट महसूस करेंगे इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा. 

Advertisement

शिक्षा

छात्रों के लिए ये मेहनत वाला रहेगा. लेकिन, कुंभ राशि वालों को आखिरी में परिणाम अच्छा प्राप्त होगा. इस समय आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा. लेकिन फिर भी आप अच्छे से सभी कार्य करेंगे. किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं दिखानी है. वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. 

स्वास्थ्य

शनि के प्रभाव से कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है. जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं उनका अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना है. जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हैं उनको भी अपना ख्याल रखना है. सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से बचना होगा अन्यथा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा परेशानी जनक हो सकता है. साथ ही दिनचर्या में भी सुधार करना होगा. 

करें ये उपाय

हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दो तेल के दीपक जलाने हैं और शनिदेव की आराधना करनी है. इससे सभी मनोकामना पूरी होगी. साथ ही भगवान गणेश की उपासना भी करनी है. 

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement