Shani Margi 2025: कुंभ सहित इन 3 राशियों में चांदी के पाए पर शनि, 28 नवंबर को मार्गी होते ही बदलेगी किस्मत

Shani Margi 2025: शनि देव मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. ऐसे में शनि जिन राशियों में चांदी के पाए पर चल रहे हैं, उन पर भी इसका असर होगा. आइए जानते हैं कि शनि की चांदी के पाए वाली राशियों पर इसका कैसा असर होने वाला है.

साल के अंत में शनि का मार्गी होना एक महत्वपूर्ण घटना और दुर्लभ संकेत हो सकता है. (Photo: Pixabay)
Shani Gochar 2025: 28 नवंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. ज्योतिष में जब भी किसी ग्रह की सीधी चाल शुरू होती है तो उसे मार्गी कहा जाता है. साल के अंत में शनि का मार्गी होना एक महत्वपूर्ण घटना और दुर्लभ संकेत है. ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार, शनि की चाल बदलते ही सभी राशि के जातकों पर इसका अच्छा-बुरा प्रभाव होगा. ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि जिन राशियों में शनि चांदी के पाए पर विराजमान हैं, उन पर कैसा प्रभाव होगा.

कर्क राशि
शनि मार्गी होने के बाद शनि के चांदी के पाए वाली कर्क राशि को शुभ फल प्राप्त होंगे. आपके लिए नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे. वेतन में वृद्धि होने की संभावना है और आय के नए साधन विकसित हो सकते हैं. अचानक धन लाभ के संकेत मजबूत रहेंगे. पूर्व में किए गए किसी निवेश से लाभ मिल सकता है. नया निवेश करने के लिए भी यह समय अनुकूल है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि में भी शनि चांदी के पाए पर हैं. शनि मार्गी होने के बाद आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा बढ़ेगी. पुराने विवाद समाप्त होने के योग हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना प्रबल है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि में भी शनि का चांदी के पाए पर हैं. मार्गी शनि कुंभ राशि वालों के धन में वृद्धि करेगा. आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग प्रबल रहेंगे. अधूरे कार्य तेजी से पूरे होंगे. नौकरी तलाश रहे लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और विदेश यात्रा या अवसरों की प्राप्ति भी संभव है. हालांकि इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती है तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

राशियों में कैसे तय होता है शनि का पाया?
शनि के राशि परिवर्तन के समय जब चंद्रमा शनि से 2, 5 और 9वें भाव में होता है, तो इसे चांदी का पाया कहा जाता है. मार्च 2025 में जब शनि ने कुंभ से मीन राशि में प्रवेश किया तो कर्क वृश्चिक और कुंभ राशि में शनि चांदी के पाए पर आ गए थे.

