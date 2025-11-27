Shani Margi 2025: 24 घंटे बाद कर्मफल दाता शनि बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों के लोग कमाएंगे पैसा

Shani Margi 2025: इस समय शनिदेव मीन राशि में वक्री बैठे हुए हैं और 28 नवंबर यानी कल शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे. शनिदेव को दंडाधिकारी और न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, शनि जुलाई 2026 तक मार्गी रहेंगे यानी इस अवस्था में शनि 239 दिनों तक रहेंगे.

ज्योतिष में इसे बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है क्योंकि शनि कर्म, न्याय, धैर्य, संघर्ष और उपलब्धियों के ग्रह हैं. जब शनि मार्गी होते हैं, तो मेहनत के परिणाम स्पष्ट दिखने लगते हैं और अटके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, शनि का वक्री से मार्गी होना कई राशियों के लाभकारी साबित हो सकता है और उन राशियों को आर्थिक लाभ भी हो सकता है.

वृषभ

शनि की मार्गी चाल से वृषभ राशि वालों के लिए असली प्रगति के द्वार खुलेंगे. कई महीनों से जो मेहनत दिखाई नहीं दे रही थी, अब उसी का परिणाम मिलने लगेगा. नई नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस के लिए बड़ा मौका मिल सकता है. जिनका पैसा काफी समय से फंसा था, उसके वापस आने के संकेत मजबूत हैं. घर-परिवार में बातों को लेकर जो तनाव था, वह भी कम होगा. प्रेम संबंध और विवाह को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विदेश या बड़े शहर में नौकरी बदलने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

मिथुन

शनि की मार्गी चाल मिथुन राशि वालों को सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी. कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपके करियर में नई पहचान दिला सकती हैं. सरकारी नौकरी करने वालों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए समय बेहद अनुकूल है. जमीन-जायदाद के मामलों में फंसा विवाद सुलझ सकता है. सामाजिक जीवन में सम्मान बढ़ेगा. विदेशी यात्रा से फायदा मिलने की संभावना है.

मकर

शनि की मार्गी चाल मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जा रही है. फाइनेंस और करियर के मामले में बड़ी छलांग मिस सकती है. लंबे समय से चल रही परेशानियां कम होने लगेंगी. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. नया बिजनेस शुरू करने या साझेदारी में काम करने वालों के लिए शानदार समय शुरू हो रहा है. शेयर बाजार, प्रॉपर्टी और निवेश से फायदा मिलेगा. पुराने मामलों में जीत मिलने से मानसिक राहत मिलेगी. शादी और प्रेम संबंधों में अटकी बात आगे बढ़ सकती है. सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी.

