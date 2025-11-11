Shani Margi 2025: नवंबर के अंत में शनि वक्री से होंगे मार्गी, इन 3 राशियों की परेशानियां नहीं होंगी दूर

Shani Margi 2025: पंचांग के अनुसार, शनि देव इस दौरान वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं. परंतु 28 नवंबर को शनि मीन राशि में सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर मार्गी होने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में शनि सबसे धीमी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है. जब भी शनि राशि परिवर्तन या योग बनाते हैं तो उसका प्रभाव देश-दुनिया पर पूरी तरह से पड़ता है.

वहीं, वैदिक ज्योतिष में किसी भी ग्रह का वक्री से मार्गी होना आमतौर बहुत ही लाभकारी माना जाता है. दरअसल, मार्गी होना यानी सीधी चाल चलना. वहीं, शनि का मार्गी होना कई राशियों के लिए राहतभरे दिन लेकर आने वाला है, तो कई राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव जिन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं कि उन राशियों के बारे में.

1. मेष

मेष राशि के जातक वर्तमान में शनि की साढ़ेसाती से गुजर रहे हैं, जिसमें पहला चरण चल रहा है. शनि के मार्गी होने के बाद आपके जीवन में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल सकता है. इस समय किसी भी फैसले को बिना सोचे-समझे लेना हानिकारक साबित हो सकता है. कामकाज के क्षेत्र में मेहनत और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. पारिवारिक जीवन में मामूली बातों को लेकर तनाव या मतभेद की स्थिति बन सकती है, ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा.

2. कुंभ

कुंभ राशि के जातक भी इस समय शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं और इसका अंतिम चरण चल रहा है. इस अवधि में आर्थिक चुनौतियां और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों को लेन-देन में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए. परिवार में बुजुर्गों की तबीयत पर नजर रखना इस समय बेहद जरूरी रहेगा.

3. मीन

इस वक्त मीन राशि में शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. मीन राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा कठिन साबित हो सकता है. शनि के मार्गी होने के बाद मानसिक अशांति और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. धन से जुड़ी परेशानियां या कर्ज बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नुकसानदायक रह सकती है, इसलिए सावधानी बरतें. पारिवारिक जीवन में भ्रम या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे धैर्य और संवाद से संभालना बेहतर रहेगा.

शनि मार्गी से ढैय्या वाली ये राशियां रहेंगी प्रभावित

28 नवंबर को शनि के मार्गी होने से सिंह राशि और वृश्चिक राशि वालों पर 2027 तक शनि की ढैय्या का प्रभाव रहेगा, जो कि ज्यादा फलदायी नहीं माना जा रहा है. जीवन में कई बड़े बदलाव भी आ सकते हैं.

