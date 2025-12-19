Shani Ketu Rahu 2026 Rashifal: कुंभ समेत इस राशि के हाथ से फिसलेगा पैसा...जब शनि, राहु, केतु मिलकर लाएंगे तबाही

Shani Ketu Rahu 2026 Rashifal: साल 2026 शुरू होने में सिर्फ कुछ दिन का वक्त रह गया है. हर व्यक्ति नए साल का स्वागत नई खुशियों के साथ करता है. लेकिन साल 2026 में कई अशुभ योगों का निर्माण भी होने जा रहा है, जो लोगों को दुविधा में डाल सकता है. दरअसल, नए साल में शनि, मंगल, गुरु और राहु-केतु जैसे बड़े ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में उथल-पुथल मचेगी. इसके अलावा, इन ग्रहों के योगों से दुर्घटना के संयोग भी बन रहे हैं. चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनको साल 2026 में सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

कुंभ

इस राशि में राहु लंबे समय तक रहेंगे और कुछ महीनों के लिए मंगल भी साथ आएंगे. इससे गुस्सा, जल्दबाजी और गलत फैसलों की संभावना बढ़ सकती है. कामकाज में टकराव, वरिष्ठों से मतभेद और मानसिक बेचैनी हो सकती है. कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें. पैसों के मामले में नुकसान या फालतू खर्च हो सकता है. रिश्तों में बोलचाल संभालकर रखें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है.

सिंह

साल 2026 में सिंह राशि वालों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. गुस्से में लिया गया कोई फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा. काम और निजी जीवन दोनों में दबाव महसूस हो सकता है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. मन बेचैन रह सकता है. आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है. इस साल खुद पर भरोसा बनाए रखना और गलत संगत से दूरी रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा.

साल 2026 में गुरु, शनि, मंगल, राहु और केतु की रहेगी ये स्थिति

साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से काफी हलचल भरा रहने वाला है. गुरु इस वर्ष दो बार राशि परिवर्तन करेंगे. वे पहले कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे. खास बात यह है कि बृहस्पति 2025 से अतिचारी गति में चल रहे हैं और यह स्थिति आने वाले लगभग 8 वर्षों तक बनी रहने वाली है, जिसका असर कई राशियों के जीवन पर गहराई से देखने को मिलेगा. राहु और केतु का प्रभाव भी 2026 में काफी खतरनाक रहने वाला है. ये दोनों छाया ग्रह 5 दिसंबर 2026 को राशि बदलेंगे, लेकिन उससे पहले ये अन्य ग्रहों के साथ मिलकर कई अशुभ और उथल-पुथल वाले योग बनाएंगे. राहु इस समय शनि की राशि कुंभ में स्थित रहेंगे और दिसंबर 2026 तक यहीं बने रहेंगे. इसी दौरान जब 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब राहु-मंगल की युति बनेगी, जिसे अंगारक योग कहा जाता है.

इसके बाद मंगल जब कुंभ से निकलकर मीन राशि में पहुंचेंगे, तो वहां पहले से मौजूद शनि से उनकी युति बनेगी. ऊर्जा और अग्नि तत्व के प्रतीक मंगल का शनि जैसे कठोर और अनुशासनप्रिय ग्रह से मिलना कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ा सकता है. यह संयोग कुछ राशियों के लिए संघर्ष, रुकावट और मानसिक दबाव का कारण बन सकता है.

