scorecardresearch
 

Feedback

Shani Guru Rahu Ketu: शनि-गुरु, राहु-केतु बढ़ाएंगे चिंता, इन 3 राशियों पर भारी नया साल 2026

Shani Guru Rahu Ketu: नए साल 2026 में गुरु, शनि, राहु-केतु समय-समय पर चाल बदलेंगे. इस दौरान बृहस्पति कर्क व सिंह राशि में, राहु मकर राशि में और केतु कर्क में गोचर करेंगे. जबकि शनि वक्री-मार्गी और अस्त-उदयवान होते रहेंगे. इन बदलावों से तीन राशियों पर विशेष रूप से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है.

Advertisement
X
नया साल 2026 तीन राशि के जातकों के लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है. (Photo: AI Generated)
नया साल 2026 तीन राशि के जातकों के लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है. (Photo: AI Generated)

Shani Guru Rahu Ketu Gochar 2025: नए साल 2026 में ग्रहों की चाल उथल-पुथल मचा सकती है. इस वर्ष शनि, गुरु, राहु और केतु सहित कई ग्रहों की चाल बदलेगी. नए साल में गुरु कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे. 2026 में राहु मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे. जबकि शनि इस वर्ष राशि परिवर्तन नहीं करेंगे. लेकिन चार महीने के अंतराल में वक्री और मार्गी होंगे. इसके अलावा मार्च और अप्रैल के महीने में अस्त और उदय भी होंगे. बड़ों ग्रहों की ऐसी चाल को तीन राशियों के लिए अशुभ माना जा रहा है.

मेष राशि
नए साल 2026 में शनि, गुरु, राहु और केतु की चाल मेष राशि के जातकों के लिए अधिक अनुकूल नहीं दिख रही है. नौकरी या व्यवसाय में सहकर्मियों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिश रची जा सकती है. आर्थिक स्थिति में दबाव महसूस हो सकता है और खर्चे बढ़ने से मन अशांत रह सकता है. अनावश्यक तनाव लेने से खुद को बचाएं.

सिंह राशि
आने वाला साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शनि, गुरु, राहु और केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा. पैसों को लेकर उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है और धन हानि की आशंका भी रहेगी. इस दौरान कोई बड़ा निवेश करने से बचें. मन में नकारात्मकता महसूस हो सकती है और जीवनसाथी के साथ तकरार होने की संभावना है. स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

surya mangal yuti 2026
शनि की राशि में सूर्य-मंगल की युति, नए साल में इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई 
kendra trikona rajyog 2025
आज शनि बनाएंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन 5 राशियों को हो सकता है धनलाभ 
Rahu Nakshatra Parivartan 2025
राहु का नक्षत्र परिवर्तन कल, कुंभ सहित इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन 
11023shani margi 2025
शनि मार्गी, राहुकाल, भद्रा, पंचक... 28 नवंबर को इन 3 राशियों पर रहेगी मुसीबत 
Shani Budh Margi 2025
नवंबर में शनि-बुध मार्गी, 3 महीने रईसों की तरह रहेंगे इन 3 राशियों के लोग 
Advertisement

धनु राशि
साल 2026 शनि, गुरु, राहु और केतु धनु राशि के जातकों की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं. आर्थिक मामलों में अस्थिरता बनी रह सकती है. जीवन में कई तरह की चुनौतियां सामने आने की संभावना है. कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य जरूरी होगा. बने बनाए काम बिगड़ना का जोखिम रहेगा. प्रॉपर्टी, नया घर या वाहन खरीदने की योजना लंबे समय के लिए सुस्त पड़ सकती है. स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement