Shani Gochar 2026: साल 2026 में बदलेगा इन राशियों का भाग्य! जब शनि धारण करेंगे चांदी के पाए

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल दाता और न्यायप्रिय देवता के नाम से जाना जाता है. शनि हर व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. इसके अलावा, शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में लगभग ढाई साल बाद गोचर करते हैं. जानकारी के लिए आपको बता दें कि मार्च 2025 में शनि देव ने मीन राशि में प्रवेश किया था और वह इस राशि में साल 2027 तक बैठे रहेंगे.

ज्योतिषियों के अनुसार, मीन राशि में गोचर करते हुए शनि जिन जातक की जन्म राशि से 2, 5 या 9वें स्थान में विराजमान रहेंगे, तो उन पर शनि का चांदी का पाया बनता है. आइए जानते हैं कि शनि के चांदी के पाए पर चलने से किन राशियों को साल 2026 में फायदा होगा.

1. कर्क

साल 2026 में शनि के चांदी के पाए पर चलने से कर्क जातकों के लिए यह समय मजबूत नींव तैयार करने का होगा. करियर में स्थिरता, प्रमोशन और पैसों से जुड़े फैसलों में स्पष्टता आएगी. पुराने विवाद सुलझेंगे. परिवार के भीतर संबंध मधुर होंगे. लंबे समय से रुका कोई निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी पूरा होने की संभावना है.

2. वृश्चिक

वृश्चिक राशि के लिए यह वर्ष संघर्षों को कम करने वाला साबित होगा. शनि की धीमी लेकिन स्थायी ऊर्जा आपको जमीन, घर या निवेश संबंधी फैसलों में लाभ देगी. पुरानी रिश्तेदारी या पारिवारिक मतभेद खत्म होने लगेंगे. छात्र और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी.

3. कुंभ

कुंभ राशि के लिए शनि का चांदी पाया खासतौर पर करियर और प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा. 2026 में आपको मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा. वरिष्ठ लोगों का समर्थन मिलेगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट, पदोन्नति या जिम्मेदारी का योग बनेगा. परिवार में किसी अटके हुए काम का समाधान मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक संतुलन भी बढ़ेगा.

