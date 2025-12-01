scorecardresearch
 
Shani Nakshatra Parivartan 2026: साल 2026 में शनि करेंगे 3 बार नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों के सभी सपने होंगे पूरे

Shani Nakshatra Parivartan 2026: साल 2026 में शनि देव के तीन बार नक्षत्र परिवर्तन होंगे, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, शनि की यह चाल न्यायप्रियता और कर्मफलदाता के रूप में महत्वपूर्ण साबित होगी.

साल 2026 में शनि करेंगे 3 बार नक्षत्र परिवर्तन (Photo: Pixabay)
Shani Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है तो कई बड़े ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता है. साथ ही, इन ग्रहों और नक्षत्रों की बदलती दशा से लोगों का जीवन भी प्रभावित होता है. पंचांग के अनुसार, साल 2026 में शनिदेव का 3 बार नक्षत्र परिवर्तन होगा. वैदिक ज्योतिष में शनि को न्यायप्रिय देवता, कर्मफलदाता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 में शनि की बदलती चाल बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष रहने वाली है, जिससे लोगों के आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा. 

द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि 20 जनवरी को दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. उसके बाद 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर प्रवेश करेंगे और फिर, 9 अक्टूबर को शनि दोबारा उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में शाम 7 बजकर 28 मिनट पर प्रवेश करेंगे. जानते हैं कि साल 2026 में होने जा रहे शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा. 

कर्क

साल 2026 में शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कर्क राशि वालों की मेहनत रंग लाने लगेगी. करियर में स्थिरता बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में भी राहत मिलेगी. उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है. कोई रुकी हुई पेमेंट क्लियर हो सकती है. परिवारिक परिस्थितियां संतुलित होंगी. पुराने विवाद शांत होंगे. जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे, उन्हें बेहतर अवसर दिखाई देंगे. साथ ही, मानसिक थकावट कम होकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह 

सिंह राशि के लोगों के लिए यह परिवर्तन प्रतिष्ठा-सफलता लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे. नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है. साथ ही किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी बढ़ेगा. पुराना निवेश लाभ दे सकता है. यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी कला का मूल्य बढ़ेगा. घर-परिवार के माहौल में भी सहयोग और सामंजस्य बढ़ेगा.

मीन

मीन राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन निर्णायक मोड़ लेकर आ सकता है. करियर में बड़ा बदलाव या नई शुरुआत संभव है. नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफर या नई भूमिका के संकेत मिल सकते हैं. जो लोग बिज़नेस में हैं, उन्हें साझेदारी और बड़े सौदों में फायदा होगा. कानूनी या जमीन-प्रॉपर्टी का कोई रुका मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है. मानसिक रूप से आप अधिक दृढ़ रहेंगे. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से अप्रत्याशित मदद भी मिलने की संभावना है.

---- समाप्त ----
