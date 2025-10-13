scorecardresearch
 

Shani Gochar 2025: दिवाली पर शनि बनाएंगे ये दुर्लभ राजयोग, इन राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम

Shani Gochar 2025: दिवाली पर सालों बाद शनि के विशेष योग का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिष के अनुसार, शनि की यह बदलती चाल कई राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा.

दिवाली पर शनि करेंगे अपनी चाल में परिवर्तन (Photo: AI Generated)
दिवाली पर शनि करेंगे अपनी चाल में परिवर्तन (Photo: AI Generated)

Shani Gochar 2025: इस बार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन का विधान बताया गया है. वहीं, ग्रहों और नक्षत्रों के नजरिए से दिवाली बहुत ही खास मानी जा रही है. दरअसल, दिवाली पर शनि अन्य सभी ग्रहों पर अपनी शुभ दृष्टि डालकर धन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिस तरह से शनि का गोचर विशेष होता है, उसी तरह से शनि के द्वारा बनाने वाले योग भी महत्वपूर्ण होते हैं. शनिदेव को कर्मफल दाता और न्यायप्रिय देवता के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हर व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं. जब भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है. तो चलिए अब जानते हैं कि दिवाली पर शनि द्वारा बनने जा रहे धन राजयोग से किन राशियों को फायदा होगा. 

1. वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का धन राजयोग आर्थिक स्थिरता और उन्नति लेकर आ रहा है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा. करियर में अचानक ग्रोथ हो सकती है. बिजनेस में नए मौके मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के योग हैं. घर में आर्थिक संतुलन बनेगा और पारिवारिक सहयोग मिलेगा.

2. मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का यह योग लंबे समय के संघर्षों के बाद राहत लेकर आएगा. धन लाभ के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रॉपर्टी या पुराने निवेश से अचानक लाभ मिलने की संभावना है. कामकाज में आपकी मेहनत रंग लाएगी. वरिष्ठों से सम्मान मिलेगा. यह समय अपने करियर को नई दिशा देने का है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. 

3. मकर

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का धन राजयोग सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है. अचानक प्राप्त होने वाले धन से आर्थिक स्थिति सुधरेगी. कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. व्यापार में बड़े सौदे या नई साझेदारी लाभदायक रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है. परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

लेटेस्ट

