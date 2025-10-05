Shani Budh Yuti 2025: कुछ घंटों बाद बनेगी शनि-बुध की लाभकारी युति, इन राशियों को होगा लाभ

Shani Budh Yuti 2025: जब भी कोई ग्रह गोचर करता है या गोचर करके राजयोग का निर्माण करता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ देश-दुनिया पर भी पड़ता है. दरअसल, कुछ घंटों बाद शनि-बुध मिलकर षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे. यानी आज शाम बुध-शनि एक दूसरे के 150 डिग्री पर विराजमान होंगे, जिससे दोनों ग्रहों की युति होगी. पंचांग के मुताबिक, इस दौरान शनि मीन राशि में वक्री हो रखे हैं और बुध तुला राशि में विराजमान हैं. बुध-शनि के इस संयोग से कुछ राशियों को धन लाभ के योग और किस्मत चमकने वाली है. तो आइए जानते हैं कि उन राशिों के बारे में.

1. मेष

मेष राशि वालों के लिए यह युति वरदान साबित हो सकती है. करियर में कोई बड़ा अवसर मिलेगा. बिजनेस करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप से फायदा होगा. अगर कोई कोर्ट केस या सरकारी अड़चन चल रही थी, तो अब उसका समाधान मिल सकता है. आर्थिक रूप से यह समय राहत देने वाला रहेगा. परिवार में भी रिश्ते मधुर होंगे और पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं.

2. कर्क

कर्क राशि वालों के शनि-बुध की युति बहुत ही खास मानी जा रही है. यह समय बेहद शुभ रहेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपके करियर को ऊंचाई देंगी. पैसों की स्थिति में सुधार होगा. आर्थिक कार्यों में आपकी पहचान बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्तों के योग बन रहे हैं.

3. कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए शनि बुध की युति सौभाग्य लेकर आ रही है. लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं. किसी बड़े अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर को दिशा दे सकती है. निवेश से लाभ मिलेगा. जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. रिश्तों में भी मिठास बढ़ेगी.

4. मीन

नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है. बिजनेस में स्थिरता आएगी. नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग मिलेगा. मानसिक रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. जो लोग विदेश में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----