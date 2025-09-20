scorecardresearch
 

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या से इन राशियों के खुलेंगे समृद्धि के मार्ग, होगा धन लाभ

Sarva Pitru Amavasya 2025: ज्योतिषियों के अनुसार, सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही शुभ रहने वाली है क्योंकि कल कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है. इन शुभ योगों के बनने से जातकों को आर्थिक लाभ होगा और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा.

सर्वपितृ अमावस्या के संयोग में लगने वाला है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण (Photo: AI Generated)
Sarva Pitru Amavasya 2025: 21 सितंबर यानी कल सर्वपितृ अमावस्या है. इस अमावस्या को महालय अमावस्या और पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. पंचांग के मुताबिक, इसी शुभ तिथि पर कल अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए कल सभी लोग अपने भूले-बिसरे पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं.

ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर बहुत ही सारे संयोगों का निर्माण होने जा रहा है. दरअसल, कल अमावस्या पर शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थसिद्धि योग और गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है. इन शुभ योगों के बनने से कुछ राशियों के सभी कार्य सिद्ध होंगे और पितरों का आशीर्वाद भी बना रहेगा. तो चलिए अब जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या किन राशियों के लिए बहुत ही शुभ और लकी मानी जा रही है. 

1. मिथुन

मिथुन राशि वालों के सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जा रही है. जिन कामों को लेकर लंबे समय से अटके हुए थे, उन पर अचानक प्रगति दिखेगी. पितरों के आशीर्वाद करियर में स्थिरता आएगी. नए अवसर सामने आएंगे. घर-परिवार में जो तनाव चल रहा था, उसमें सुधार होगा. खासकर, संतान से जुड़ी चिंता दूर होने के योग बन रहे हैं.

2. तुला

तुला राशि वालों के जीवन में सुख-समृद्धि के योग बनेंगे. अचानक धन की प्राप्ति होगी. करियर में नए रास्ते खुलेंगे. दांपत्य जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे. पितरों के नाम अर्पण करने से परिवार के सभी सदस्य एक साथ जुड़कर सकारात्मक माहौल महसूस करेंगे.

3. कन्या

कन्या राशि वालों को पितरों का आशीर्वाद इस बार बहुत लाभ देने वाला है. लंबे समय से हो रही मेहनत का फल प्रदान होगा. व्यापार में नए सौदे होंगे और साझेदारी से फायदा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य में भी सुधार होगा. 

4. कुंभ

सर्वपितृ अमावस्या से कुंभ राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है. पितरों की कृपा से विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी. परिवार के लोग आपका साथ देंगे. अटके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के भी योग हैं.

---- समाप्त ----
