Rahu Nakshatra Parivartan: कुंभ राशि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश, 2 दिसंबर से इन 3 राशियों पर आएगी आफत

Rahu Nakshatra Parivartan: 2 दिसंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कुंभ राशि के स्वामित्व वाला नक्षत्र है. राहु का अपने ही नक्षत्र में जाना कुछ राशियों के लिए शुभ माना गया है तो कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

शतभिषा 24वां नक्षत्र है कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी स्वंय राहु ही है. (Photo: AI Generated)
Rahu Nakshatra Parivartan 2025: 2 दिसंबर को पाप ग्रह राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है. इस दिन राहु सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. बता दें कि शतभिषा 24वां नक्षत्र है जो कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और इसका स्वामी स्वंय राहु ही है. यानी राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाला है. इसलिए इस गोचर को कुछ राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. हालांकि कुछ राशियां ऐसी भी हैं, जिनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अशुभ संकेत दे रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, शतभिषा नक्षत्र में राहु का प्रवेश तीन राशियों के लिए आफत बन सकता है.

कन्या राशि
राहु का नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए चुनौतियों भरा साबित हो सकता है. आपके कार्यस्थल पर बाधाएं और चिंताएं बढ़ सकती हैं. नौकरी में जबरदस्ती ट्रांसफर का दुख झेलना पड़ सकता है. साथ ही, आपके प्रमोशन और इन्क्रीमेंट में भी रुकावटें आ सकती हैं. राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर सकता है. मानसिक और शारीरिक मोर्चे पर संकट का सामना कर सकते हैं.

मकर राशि
मकर राशि के जातकों को भी इस अवधि में सावधान रहना होगा. इस राशि के जातकों पर राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन दोहरी मार कर सकता है. घर, परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है. दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं. अपनी जमापूंजी को संभालकर रखें. ठगों की बुरी नजर इस पर पड़ सकती है. पैतृक संपत्ति के मामलों में कोर्ट-कचहरी से झटका लग सकता है. स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है.

मीन राशि
मीन राशि पर भी इसका अशुभ प्रभाव दिखाई दे सकता है. इस समय मीन राशि वालों को किसी भी तरह के आर्थिक लेन-देन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है. भूलकर भी किसी को पैसा उधार न दें. कोई बड़ा निवेश करने से भी बचें. व्यापार में अपेक्षित लाभ प्रभावित हो सकता है. नौकरी-करियर में भी विवाद की स्थितियां बनी रहेंगी. इस दौरान यात्रा व वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. दुर्घटनाओं के योग हैं.

