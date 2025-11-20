Rahu Nakshatra Parivartan 2025: कुंभ राशि के नक्षत्र में बैठने वाला है राहु, 2 दिसंबर से इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: साल के आखिरी माह दिसंबर में राहु की चाल बदलने वाली है. 2 दिसंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने वाला है. यह नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और इसका स्वामी खुद राहु ही है. इसलिए ज्योतिष गणना में इस नक्षत्र परिवर्तन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव पैदा करेगा. लेकिन तीन राशियां ही ऐसी होंगी, जिन्हें इस परिवर्तन से आर्थिक मोर्चे पर लाभ मिल सकता है. आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के करियर को ऊंची उड़ान मिल सकती है. पेशेवर मोर्चे पर उन्नति होगी. जो लोग नई नौकरी खोज रहे हैं, उनको सुनहरा अवसर मिल सकता है. कारोबारियों के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है. निवेश करने के लिए समय अच्छा माना जा रहा है. आपके धनधान्य में वृद्धि होगी और खर्चों पर लगाम रखने में सफल होंगे. वृषभ राशि वालों को बच्चों के भविष्य की चिंता रहेगी, जो आने वाले समय में उन्हें अच्छे मुकाम दिलाएगी.

सिंह राशि

राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के जातकों को भी आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बना सकता है. जिन लोगों को पूरे साल शिकायत थी कि उनके हाथ में पैसा आते ही खर्च हो जाता है. वो शिकायत जल्द दूर होने वाली है. आपके खर्चों में कमी आएगी और आप सरलता के साथ धन का संचय कर सकेंगे. इतना ही नहीं, इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है. सोने-चांदी जैसी मूल्यवान चीजों की खरीदारी कर सकते हैं.

कुंभ राशि

शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि के दायरे में ही आता है और इस नक्षत्र का स्वामी भी राहु ही है. ऐसे में आपके धन से जुड़े कार्य तेजी से पूरे होंगे. अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है तो उसके मिलने की संभावना भी अधिक रहेंगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और आय में वृद्धि का मौका मिल सकता है. इस दौरान आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं. मनचाहे पेशे में जाने या नौकरी करने का अवसर मिल सकता है.

