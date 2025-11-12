scorecardresearch
 

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: 12 दिन बाद होगा राहु का नक्षत्र परिवर्तन, मेष समेत ये राशियां बनेंगी धनवान

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: जब राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करते हैं, तो परिवर्तन साधारण नहीं होता है. दरअसल, 23 नवंबर को होने जा रहा राहु का नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए लकी माना जा रहा है.

राहु का नक्षत्र परिवर्तन 2025 (Photo: AI Generated)
राहु का नक्षत्र परिवर्तन 2025 (Photo: AI Generated)

Rahu Nakshatra Parivartan 2025: 23 नवंबर को राहु ग्रह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु स्वयं ही है. ज्योतिष शास्त्र में राहु पापी और उल्टी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है. जब राहु अपनी ऊर्जा नए नक्षत्र में लेकर आते हैं, तो भाग्य, करियर और संबंधों में अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलते हैं. इस बार राहु का यह परिवर्तन कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगा, उन्हें अचानक लाभ, नई पहचान और जीवन में तेजी से प्रगति के अवसर मिलेंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष

राहु का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए करियर में नई संभावनाएं लेकर आ रहा है. अब तक रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे. लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अब सफलता मिल सकती है. जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया या डिजिटल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए यह उन्नति का होगा.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ रहेगा. निवेश से लाभ, पुराना पैसा वापस मिलने या नई आय के स्रोत बनने के योग हैं. जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह समय मुनाफे और विस्तार का संकेत दे रहा है. आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी. आप अपने शब्दों से लोगों को आकर्षित कर सकेंगे. पारिवारिक संबंधों में भी सौहार्द बढ़ेगा.

धनु

Advertisement

धनु राशि वालों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन सामाजिक मान सम्मान लेकर आएगा. आपके विचारों को लोग गंभीरता से सुनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के योग हैं, जबकि व्यवसाय करने वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप का रास्ता खुलेगा.
कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच को और मजबूत बनाएगा. 

राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर 

जब राहु कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब यह काल मनुष्य के जीवन में गहरे परिवर्तन लेकर आता है. साथ ही, इस नक्षत्र में प्रवेश करने से मानव जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

