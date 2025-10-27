scorecardresearch
 

Rahu Ketu Gochar: 2026 में राहु-केतु का राशि परिवर्तन, नए साल में इन 4 राशियों को होगा धनलाभ

Rahu Ketu Gochar: साल 2026 में राहु-केतु, बृहस्पति और शनि के नक्षत्र और पद गोचर होंगे, जिससे ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव दिखाई देंगे. इन ग्रहों का प्रभाव चार राशियों के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ और प्रगति देने वाला साबित हो सकता है.

शनि, गुरु, राहु, केतु की चाल 2026 में 4 राशियों के लिए लाभकारी रहने वाली है. (Photo: AI Generated)
Rahu Ketu Gochar 2026: साल 2026 शुरू होने वाला है और यह वर्ष ग्रहों नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस वर्ष राहु-केतु का गोचर होगा. वैसे तो पूरे साल राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेगा. लेकिन दिसंबर में राहु मकर तो केतु कर्क राशि में चला जाएगा. इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भी सिंह राशि में गोचर करेंगे. 2026 में शनि भी नक्षत्र गोचर और पद गोचर करेंगे. समय-समय पर अस्त-उदय और मार्गी-वक्री भी होंगे. ऐसे में ज्योतिषविदों ने साल 2026 को चार राशियों के लिए बेहद शुभ बताया है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. करियर में मनचाही पदोन्नति और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. आपको सुख-संपन्नता में वृद्धि होगी. नए घर या वाहन का सुख मिल सकता है. निजी जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे और शादीशुदा लोगों के संबंधों में मधुरता आएगी. धन की स्थिति भी मजबूत होगी.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातक साल 2026 में ढैय्या के प्रभाव में रहेंगे. लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति सिंह राशि वालों को शुभ परिणाम देगी. नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. आय में वृद्धि होगी और संतान पक्ष से संतोष मिलेगा. जिन लोगों को लंबे समय से रोजगार की तलाश है, उन्हें भी लाभ मिलने वाला है. किसी लंबी यात्रा का भी योग बनता दिखाई दे रहा है.

तुला राशि
तुला राशि के लिए साल 2026 करियर, उन्नति का रहेगा. व्यापार में लाभ की संभावना बढ़ेगी और मुनाफे की कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. आपको किसी पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. अविवाहित जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में भी मधुरता आगी. दूर की यात्रा भी संभव है. परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों पर 2026 में ग्रहों की कृपा बनी रहेगी. आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और नया घर, वाहन या जमीन खरीदने के योग बनेंगे. नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं. कार्यस्थल पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और व्यापार में प्रगति होगी. समाज में सम्मान बढ़ेगा.

