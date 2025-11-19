Premanand Maharaj: मुसीबत में ज्योतिष अलग-अलग उपाय बताते हैं, किसकी सुनें? प्रेमानंद महाराज ने दी ये फ्री टिप्स

Premanand Maharaj: दुख और सुख इंसान के जीवन के दो विभिन्न पहलू हैं. लेकिन कई बार हमारे दुख इतने बढ़ जाते हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए हम साधु-संत या ज्योतिष की शरण में चले जाते हैं. लेकिन जब संत और ज्योतिष किसी परेशानी का हल अलग-अलग बताने लगें तो एक भ्रम पैदा होता है. ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि किसकी बातों पर भरोसा करे. वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के दरबार में एक शख्स ने यही प्रश्न उठाया और इसका समाधान पूछा.

शख्स ने कहा, 'मुसीबत में आदमी साधु-संतों या ज्योतिषियों की शरण में जाता है. लेकिन हर कोई उसे अलग उपाय ही बताता है. ऐसे में हमें किस पर भरोसा करना चाहिए?'

इसके जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा, 'आपके नामजप के अलावा कोई भी व्यक्ति आपको मुसीबत से नहीं निकाल सकता. फिर चाहे इसकी आड़ में वो आपसे कितने ही रुपए क्यों न कमा ले. आपका भजन और नामजप ही ऐसे संकट को दूर सकता है. दरअसल, मुश्किल वक्त में लोग खुद भगवान से भरोसा खो बैठते हैं. कि न जाने भगवान सुनेगा या नहीं. और साधु-संत, ज्योतिषियों की शरण में चले जाते हैं.'

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि कई साधु-संत और ज्योतिषविद आपको समस्या से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के उपाय और मांग की पेशकश कर सकते हैं. ऐसे में किसी का भरोसा करने के बजाए राधा-राधा नाम जप करें. और जहां राधा का नाम है, वहां कोई बाधा हो ही नहीं सकती है.

उन्होंने कहा कि आप इस मंत्र को एक बार आजमाकर देखिए. यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं. यह बिना पैसों का उपाय आपके सारे दुख-संकट को चुटकियों में दूर कर सकता है. मुश्किल वक्त आने पर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. और न ही चिंता करने की आवश्यकता है. भगवान की शरण में जाओ. भगवान को पुकारो. राधा नाम का जाप करो. फिर देखो मंगल होता है कि नहीं. करुणामय भगवान का आश्रय ही आपको मुसीबत से मुक्ति दिला सकता है.

