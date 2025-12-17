Paush Amavasya 2025: साल की आखिरी अमावस्या पर सूर्य-मंगल की युति, इन 4 राशियों की बढ़ेगी आय

Paush Amavasya 2025: 19 दिसंबर को पौष अमावस्या है. यह साल की आखिरी अमावस्या भी रहेगी. पौष अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है. ऐसा कहते हैं कि पौष अमावस्या पर पितृ पूजन से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं और घर में खुशियों का संचार होता है. इस वर्ष पौष अमावस्या और भी खास रहने वाली है, इस दिन दो खास संयोग रहने वाले हैं. पहला पौष अमावस्या खरमास में होगी और दूसरी इस दिन धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य योग बनेगा, जो 4 राशियों के लिए लाभकारी दिख रहा है.

मेष राशि

आर्थिक मामलों में सुधार होगा. आपके पास अचानक कहीं से पैसा आ सकता है. लंबे समय से अटकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. नई संपत्ति, घर, फ्लैट या वाहन खरीदने का सपना साकार हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगी. खान-पान अच्छा रखेंगे. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रखने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि

धन-संपत्ति में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. आय बढ़ने के साथ-साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा. जिससे बैंक-बैलेंस मजबूत स्थित में आएगा. व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर सहयोग की भावना से काम करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. जिद-अहंकार से बचना होगा. रिश्तों में सुधार आएगा और सामाजिक स्तर पर परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

तुला राशि

व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है. पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत हैं. खर्चे कम होंगे और मुनाफा बढ़ेगा. आपकी कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा. कामकाज में मित्रों का सहयोग मिलेगा. मेहनत करने वालों को लगातार अच्छे समाचार मिलते रहेंगे. पति-पत्नी के बीच रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

धनु राशि

कारोबार संवार पर रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और अनावश्यक खर्च घटेंगे. कहीं से अटका हुआ धन मिलने की संभावना है. चोट, दुर्घटना आदि से बचाव होगा और आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और रोगों से सतर्क रहें. परिवार की ओर से आपके प्रयासों को पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

