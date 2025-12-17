scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Paush Amavasya 2025: साल की आखिरी अमावस्या पर सूर्य-मंगल की युति, इन 4 राशियों की बढ़ेगी आय

19 दिसंबर को पड़ने वाली पौष अमावस्या वर्ष की अंतिम अमावस्या है. इस बार पौष अमावस्या खरमास में होगी और धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से मंगलादित्य योग बनेगा, जो चार राशियों के लिए शुभ रहेगा. इस दिन पितरों के तर्पण और पिंडदान से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं.

Advertisement
X
पौष अमावस्या पर खरमास और सूर्य-मंगल की युति से बना मंगलादित्य योग रहने वाला है. (Photo: Pixabay)
पौष अमावस्या पर खरमास और सूर्य-मंगल की युति से बना मंगलादित्य योग रहने वाला है. (Photo: Pixabay)

Paush Amavasya 2025: 19 दिसंबर को पौष अमावस्या है. यह साल की आखिरी अमावस्या भी रहेगी. पौष अमावस्या पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है. ऐसा कहते हैं कि पौष अमावस्या पर पितृ पूजन से जीवन की तमाम समस्याएं दूर होती हैं और घर में खुशियों का संचार होता है. इस वर्ष पौष अमावस्या और भी खास रहने वाली है, इस दिन दो खास संयोग रहने वाले हैं. पहला पौष अमावस्या खरमास में होगी और दूसरी इस दिन धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य योग बनेगा, जो 4 राशियों के लिए लाभकारी दिख रहा है.

मेष राशि
आर्थिक मामलों में सुधार होगा. आपके पास अचानक कहीं से पैसा आ सकता है. लंबे समय से अटकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. नई संपत्ति, घर, फ्लैट या वाहन खरीदने का सपना साकार हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगी. खान-पान अच्छा रखेंगे. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रखने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि
धन-संपत्ति में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. आय बढ़ने के साथ-साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा. जिससे बैंक-बैलेंस मजबूत स्थित में आएगा. व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर सहयोग की भावना से काम करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. जिद-अहंकार से बचना होगा. रिश्तों में सुधार आएगा और सामाजिक स्तर पर परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

kharmas 2025
खरमास कल से शुरू, अगले 30 दिन भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां 
Kharmas 2025
खरमास आज से शुरू, इन 4 राशियों के लिए कठिन होगा अगला एक महीना 
kharmas 2025 rashifal
खरमास में गुरु के आगे नतमस्तक होंगे सूर्य-शुक्र-बुध! ये 3 राशियां रहें सावधान  
Kharmas 2025
खरमास से लग जाएगी मांगलिक कार्यों पर रोक! जानें कब से शुरू होंगे विवाह के शुभ मुहूर्त 
Kharmas 2025
कब से शुरू होगा खरमास? जानें इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं 

तुला राशि
व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता  है. पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत हैं. खर्चे कम होंगे और मुनाफा बढ़ेगा. आपकी कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएगा. कामकाज में मित्रों का सहयोग मिलेगा. मेहनत करने वालों को लगातार अच्छे समाचार मिलते रहेंगे. पति-पत्नी के बीच रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

Advertisement

धनु राशि
कारोबार संवार पर रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और अनावश्यक खर्च घटेंगे. कहीं से अटका हुआ धन मिलने की संभावना है. चोट, दुर्घटना आदि से बचाव होगा और आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और रोगों से सतर्क रहें. परिवार की ओर से आपके प्रयासों को पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs SA
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement