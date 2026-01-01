Numerology 2026: 2026 में ये महीने हो सकते हैं खतरनाक, जानें कब-कब रहना है सावधान

Numerology 2026: अंकशास्त्र में व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण उसकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाता है. जन्मतिथि से निकलने वाला मूलांक यह संकेत देता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा. साल 2026 में हर मूलांक के लिए कुछ महीने ऐसे रहेंगे, जिनमें अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि किस मूलांक को किन महीनों में संभलकर रहना चाहिए.

मूलांक 1

अंकशास्त्र में मूलांक 1 को नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. साल 2026 में मूलांक 1 के जातकों को अप्रैल, जून और जुलाई के महीनों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. इस दौरान कामकाज में रुकावट, मानसिक दबाव या गलत फैसलों की संभावना बन सकती है.

मूलांक 2

मूलांक 2 के लोग स्वभाव से भावुक और संवेदनशील होते हैं. इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, वे मूलांक 2 में आते हैं. 2026 में इन लोगों को अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त के महीनों में सतर्क रहना चाहिए. इन महीनों में भावनात्मक असंतुलन, रिश्तों में गलतफहमी और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है.

मूलांक 3

ज्ञान और समझदारी मूलांक 3 की पहचान है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं. 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 3 के होते हैं. साल 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए अप्रैल, जून और सितंबर थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. इस दौरान फैसले सोच-समझकर लें, वरना नुकसान हो सकता है.

मूलांक 4

मूलांक 4 के जातक अलग सोच और अनोखे नजरिए के लिए जाने जाते हैं. इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु हैं. 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. साल 2026 में इन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च और मई के महीनों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. इन महीनों में काम में अड़चन, भ्रम और अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है.

मूलांक 5

मूलांक 5 के जातक तेज दिमाग और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए पहचाने जाते हैं. इनके स्वामी ग्रह बुध हैं. 5, 14 और 23 तारीख को जन्म लेने वाले लोग इस मूलांक में आते हैं. हालांकि 2026 कुल मिलाकर इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगस्त और नवंबर के महीने थोड़े भारी पड़ सकते हैं. इस दौरान आर्थिक फैसलों और वाद-विवाद से बचना बेहतर रहेगा.

मूलांक 6

मूलांक 6 के लोग सौंदर्य, प्रेम और आराम पसंद होते हैं. इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है. 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 6 में आते हैं. साल 2026 में इन्हें जनवरी, मार्च, सितंबर और दिसंबर के महीनों में सतर्क रहने की जरूरत है. इन महीनों में खर्च बढ़ सकता है और रिश्तों में तनाव भी आ सकता है.

मूलांक 7

मूलांक 7 आध्यात्म और गहराई से सोचने वाला मूलांक माना जाता है. इसके स्वामी ग्रह केतु हैं. 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 7 के होते हैं. 2026 में मार्च, जुलाई और अक्टूबर इनके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं. इस दौरान मानसिक उलझन और निर्णयों में भ्रम की स्थिति बन सकती है.

मूलांक 8

अनुशासन और कर्म का मूलांक 8 माना जाता है. इसके स्वामी ग्रह शनि हैं. 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 8 होता है. साल 2026 में इन्हें जनवरी, मई और अगस्त के महीनों में संभलकर चलना चाहिए. कार्यक्षेत्र में देरी और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है.

मूलांक 9

मूलांक 9 साहस और ऊर्जा का प्रतीक है. इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं. 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 9 में आते हैं. 2026 में मई और अगस्त के महीने इनके लिए थोड़े संवेदनशील रहेंगे. गुस्से और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, इसलिए संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

