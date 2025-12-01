scorecardresearch
 
Nostradamus 2026 Predictions: हो जाएं सावधान! नए साल 2026 को लेकर नास्त्रेदमस ने की थीं ये डरावनी भविष्यवाणियां

Nostradamus 2026 Predictions: साल 2026 के आगमन से पहले नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में हैं. हालांकि, नास्त्रेदमस ने सीधे तौर पर साल 2026 का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन विशेषज्ञ उनकी कविता के अंशों को आने वाले साल की संभावित घटनाओं से जोड़ रहे हैं.

नास्त्रेदमस की साल 2026 के लिए डरावनी भविष्यवाणी (Photo: ITG)
Nostradamus 2026 Predictions: कुछ ही वक्त में साल 2026 का आगाज होने वाला है और हर व्यक्ति नए साल का भविष्य जानना चाहता है. इन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर विश्व के कुछ भविष्यवक्ता बहुत प्रसिद्ध हैं जिसमें नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा आते हैं. यानी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने भी कई भविष्यवाणी की हुई हैं.

मशहूर फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि 2026 को लेकर उनकी कही बातें सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुकी हैं. सच कहें तो लोग इसे सुनकर थोड़ा घबरा भी रहे हैं. चर्चा ये है कि उनकी लिखी पंक्तियां शायद नए पोप पर आने वाले संकट की ओर इशारा कर रही हैं. नास्त्रेदमस की किताब Les Propheties, जो सन् 1555 में छपी थी उसमें लिखी कविता के अंशों को दुनिया के बड़े घटनाक्रमों से जोड़कर देखा जा रहा है. 

अब नया साल आने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है तो ऐसे में स्वाभाविक है कि लोग सोच रहे हैं कि आने वाले नए साल में क्या नया होने वाला है. ऊपर से भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2026 वाली की डरावनी भविष्यवाणियों ने लोगों को और बेचैन कर रखा है. इसी वजह से कई लोग अब नास्त्रेदमस की लिखी पंक्तियों में उम्मीद ढूंढने लगे हैं. हालांकि, नास्त्रेदमस ने किसी भी भविष्यवाणी में साल 2026 जैसा कोई साल नहीं लिखा है. लेकिन, जानकारों का मानना है कि उनकी कविता के कुछ अंशों से अगले साल में होने वाली घटनाएं मेल खा सकती हैं. जानते हैं उन डरवानी घटनाओं के बारे में.

ग्रेट स्वॉर्म ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का बड़ा झुंड

नास्त्रेदमस द्वारा लिखी गई कविता के अनुसार एक भविष्यवाणी इन दिनों खूब चर्चा में है. पक्का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन कविता का नंबर 26 होने की वजह से लोग इसे साल 2026 से जोड़कर देख रहे हैं. Sky History ने ऐसे ही एक अंश का जिक्र करते हुए कहा है कि 'मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड आएगा जिससे रात काली हो जाएगी', ये सुनकर डरावना तो लग रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता. 

जानकारों के मुताबिक, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि किसी दिन मधुमक्खियां सच में हमला करने वाली हैं. Sky History आगे बताता है कि मधुमक्खी कई संस्कृतियों में सत्ता का प्रतीक रही हैं जैसे मिस्र और बाद में नेपोलियन के शाही चिन्ह में भी. इसका मतलब कुछ लोग यह भी निकाल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े चेहरे आने वाले साल में राजनीतिक रूप से कोई बड़ी बाजी जीत सकते हैं.

तिचीनो (Ticino) के लिए दी बड़ी चेतावती

नास्त्रेदमस ने एक अन्य भविष्यवाणी स्विट्जरलैंड के तिचीनो (Ticino) शहर के लिए की थी. उनकी कविता के एक अंश के मुताबिक शहर तिचीनो (Ticino) खून से भर जाएगा. तिचीनो (Ticino) स्विट्जरलैंड का सबसे दक्षिणी इलाका है, जहां बड़ी संख्या में जंगल, झीलें और ग्लेशियर हैं. कोई नहीं जानता कि इस जगह का नाम इस भविष्यवाणी में क्यों आया है. लेकिन जो भी वजह हो सुनने में ये बहुत ही खतरनाक प्रतीत हो रहा है.

सात महीने तक चलेगा बड़ा युद्ध

नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले साल में एक बड़ा और तबाही लाने वाला युद्ध हो सकता है. यह युद्ध विश्व की महाशक्तियों के बीच हो सकता है, जो कि सात महीने तक चलेगा. कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि यह भविष्यवाणी आने वाले साल पर बहुत ज्यादा सटीक बैठती है. कई विशेषज्ञ इसे दो देशों के बीच बढ़ते तनाव से भी जोड़ रहे हैं. जबकि कुछ इसे तीसरे विश्व युद्ध का संकेत भी मानते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का कई बार जिक्र हुआ है. 

