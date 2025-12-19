scorecardresearch
 
New Year 2026 Rashifal: नए साल का पहला दिन दुर्लभ संयोगों से होगा शुरू, 1 जनवरी से चमकेगा इन राशियों का भाग्य

New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 के पहले दिन बन रहे दुर्लभ संयोग कई राशियों के लिए बहुत ही लकी माने जा रहे हैं. इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इस दिन गुरुवार भी है. जिसकी वजह से 1 जनवरी को श्रीहरि और भगवान शिव दोनों की उपासना होगी.

नए साल के पहले दिन बन रहे दुर्लभ संयोगों से कई राशियों को फायदा होगा (Photo: Pixabay)
New Year 2026 Rashifal: ज्योतिषियों के अनुसार, नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2026 बहुत ही खास और शुभ माना जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इस दिन कई सारे शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है. शुभ संयोगों के अलावा, साल 2026 के पहले दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा यानी भगवान शिव के आशीर्वाद से इस साल का आरंभ होगा. प्रदोष व्रत के अलावा, इस दिन गुरुवार भी है इसलिए यह दिन भगवान विष्णु यानी श्रीहरि को भी समर्पित माना जा रहा है. 

द्रिक पंचांग के अनुसार, नववर्ष 2026 के पहले दिन रोहिणी नक्षत्र, रवि योग, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे, ये सभी संयोग बन रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि इन संयोगों के कारण नए साल का पहला दिन किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. 

वृषभ

नए साल का पहला दिन वृषभ राशि वालों के लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है. लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें गति आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स से सराहना मिल सकती है, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनेंगे. दिन की सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि आप खुद को पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत महसूस करेंगे.

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए साल का पहला दिन आर्थिक और पारिवारिक संतुलन लेकर आ सकता है. खर्चो पर नियंत्रण रहेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन शांत रहेगा. जो लोग नए साल में कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है.

धनु

धनु राशि वालों के लिए नए साल का पहला दिन बहुत ही शुभ और सकारात्मक माना जा रहा है. 1 जनवरी मान-सम्मान और पहचान का दिन बन सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी. लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. जो लोग क्रिएटिव फील्ड या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, उन्हें नए मौके मिल सकते हैं. कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, जो आने वाले महीनों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

