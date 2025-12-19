scorecardresearch
 
New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 में कुंभ समेत ये राशियां बनेंगी मालामाल, नोटों से भर जाएंगी जेबें

New Year 2026 Rashifal: 2026 धन, करियर और आर्थिक मजबूती के लिहाज से कई राशियों के लिए सुनहरा साबित होगा. ग्रहों की चाल इन राशियों के पक्ष में रहेगी. ऐसे में इस दौरान जिस भी काम में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी. अटका हुआ धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. नौकरी में बदलाव से इनकम में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

नए साल 2026 में ये राशियां होंगी मालामाल (Photo: Pixabay)
New Year 2026 Rashifal: नया वर्ष 2026 शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही वक्त रह गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी वर्ष में धन और संपत्ति का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से दो ग्रहों बृहस्पति और शुक्र को देखा जाता है. दरअसल, बृहस्पति को धन, ज्ञान और वित्त के खजाने का स्वामी माना जाता है, जबकि शुक्र ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि का कारक ग्रह है.

साल 2026 में ग्रहों की स्थिति ये रहेगी

साल 2026 में बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे, जिससे आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. वहीं, शुक्र की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने के कारण लोगों को कुछ राहत मिलेगी. इस वर्ष का स्वामी सूर्य है, जो बदलाव, अलगाव और नई शुरुआत का संकेत देता है. ऐसे में कई लोगों के करियर में परिवर्तन देखने को मिल सकता है. शनि जल तत्व की राशि मीन में स्थित रहेंगे, जिसके चलते स्थान परिवर्तन और ट्रांसफर के योग भी बनेंगे. अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच करियर बदलाव और जॉब शिफ्ट के योग प्रबल रहेंगे. तो आइए अब ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडेय जी से जानते हैं कि साल 2026 में कौन सी राशियां अमीर होंगी. 

मेष राशि- 2026 में मेष राशि वालों को धन के मामले में उतार-चढ़ाव झेलना पड़ सकता है. खर्च बढ़ेंगे, लेकिन समय पर मदद भी मिलेगी. प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या निर्माण के योग हैं. करियर सामान्य रहेगा, नौकरी या स्थान परिवर्तन संभव है.

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए 2026 बहुत शुभ रहने वाला है. आर्थिक समस्याएं और कर्ज दूर होंगे. संपत्ति, वाहन और निवेश से लाभ के योग हैं. करियर स्थिर रहेगा और नए काम की शुरुआत भी संभव है.

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के जीवन में 2026 बड़े बदलाव लेकर आएगा. करियर में परिवर्तन के बाद बड़ी सफलता मिलेगी. धन आएगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी होगा. घर या संपत्ति खरीदने के योग हैं.

कर्क राशि- पिछले समय की परेशानियों के बाद 2026 कर्क राशि वालों को राहत देगा. आय में सुधार होगा, कर्ज कम होगा और रुका हुआ पैसा मिल सकता है. करियर में बड़ा फैसला लाभ देगा.

सिंह राशि- 2026 सिंह राशि वालों के लिए मेहनत भरा रहेगा. स्थान परिवर्तन के बाद लाभ के योग हैं. सेहत और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खर्च बढ़ेगा. करियर में जोखिम लेने से बचें.

कन्या राशि- धन और करियर में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन समझदारी से स्थितियां संभल जाएंगी. शिक्षा और संपत्ति पर खर्च होगा. नया व्यापार शुरू करने के योग हैं.

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए 2026 बेहद शुभ है. नया बिजनेस, प्रॉपर्टी और करियर ग्रोथ के योग हैं. आय बढ़ेगी और कर्ज कम होगा.

वृश्चिक- आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. नौकरी में नए अवसर मिलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी रखें.

धनु राशि- धनु राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे. कर्ज से मुक्ति मिलेगी. करियर में बड़ी जिम्मेदारी और विदेश जाने के योग हैं.

मकर राशि- 2026 मकर राशि वालों के लिए समाधान का वर्ष है. धन, संपत्ति और वाहन से लाभ मिलेगा. करियर स्थिर रहेगा.

कुंभ राशि- साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए मध्यम रहेगा. प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. करियर में बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन साझेदारी से बचें. बिजनेस में तगड़ा मुनाफा कमाएंगे. नौकरी में अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं.

मीन राशि- धन में उतार-चढ़ाव रहेगा. स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है. करियर में जोखिम न लें. स्थान परिवर्तन और विदेश जाने के योग हैं.

---- समाप्त ----
