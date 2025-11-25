New Year Rashifal: 2026 के राजा होंगे गुरु बृहस्पति, इन 2 राशियों को पूरे साल होगा जबरदस्त धन लाभ

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 शुरू होने में थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं. साल बदलते ही ग्रहों का मंत्रिमंडल भी बदल जाएगा. साल 2025 में ग्रहों के राजा मंगल थे. लेकिन नए वर्ष 2026 में मंगल मंत्री की भूमिका में होंगे. जबकि देवगुरु बृहस्पति इस नए वर्ष के राजा होंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि गुरु बृहस्पति का राजा होना तीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. इन राशियों को पूरे साल धन का लाभ होगा. इनकी आर्थिक स्थिति में एक जबरदस्त टर्निंग प्वॉइंट आता दिख रहा है.

ज्योतिषविदों की मानें तो नए वर्ष में गुरु बृहस्पति के राजा बनते ही धनु और मीन राशि के जातकों को खूब लाभ मिलेगा. दरअसल, इन दोनों ही राशियों के स्वामी स्वयं बृहस्पति है. इसलिए गुरु का राजा बनना इन दोनों राशियों के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

धनु राशि

नए साल 2026 में गुरु राजा बनते ही धनु राशि के जातकों को लाभ देंगे. इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत बने रहने की संभावना है. धन के मामलों में स्थिरता रहेगी. खर्चों में कमी आने से बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है. पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं. इसके अलावा परिवार में किसी मांगलिक या शुभ आयोजन की संभावना रहेगी. संतानों की ओर से भी आपको कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे. अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. रोग-बीमारियों से भी बचाव होगा.

मीन राशि

बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि वालों को भी धनधान्य की खूब लाभ मिलेगा. आय के साधनों में वृद्धि होगी. बंद या ठप पड़े कारोबार में गति आ सकती है. नया काम या स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए समय अनुकूल है. कीमती चीजों की खरीदारी के बावजूद धन के संचय में कमी नहीं आएगी. इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों से संतुष्ट रहेंगे. कार्यस्थल पर आपकी छवि और सम्मान बढ़ेगा. जीवन में प्रसन्नता और शांति का अनुभव होगा. स्वास्थ्य के मोर्चे पर लाभ होगा. जिन लोगों की लंबे समय से तबियत खराब चल रही थी, उन्हें आराम मिल सकता है.

