scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year 2026 Mulank: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए शुभ 2026, नए साल में बढ़ेगी शानो शौकत

New Year 2026 Mulank: नया साल 2026 सूर्य का वर्ष है. अंक ज्योतिष में सूर्य का अंक 1 है और जिन लोगों का मूलांक 1 है, उनके लिए यह वर्ष अच्छा दिख रहा है. लेकिन कुछ अन्य मूलांक वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement
X
साल 2026 में राजनीति क उथल-पुथल और प्राकृतिक आपदा की समस्या संभव है.
साल 2026 में राजनीति क उथल-पुथल और प्राकृतिक आपदा की समस्या संभव है.

New Year 2026 Numerology: अंक ज्योतिष यानी न्यूमैरोलॉजी के अनुसार, वर्ष 2026 सूर्य का साल है. सूर्य एक तेजस्वी, लेकिन विच्छेदनकारक ग्रह है. इस वर्ष सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा. सूर्य का अंक 1 है और जिन लोगों का मूलांक 1 है, उनके लिए यह वर्ष अच्छा दिख रहा है. लेकिन कुछ अन्य मूलांक वालों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है. इस वर्ष राजनीति में उथल-पुथल, प्राकृतिक आपदा और पड़ोसी देशों के साथ तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. आइए अंक ज्योतिष के लिहाज से समझते हैं कि 2026 सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है.

मूलांक 1: अगर आपकी जन्म तारीख 01/10/19/ 28 है
यह वर्ष आपके लिए सफलताओं से भरा हुआ दिख रहा है. आर्थिक दशा संवरेगी और नौकरी में स्थिरता आएगी. प्रेम, दाम्पत्य जीवन और संतान पक्ष बेहतर रहेगा. धन लाभ होगा. करियर संबंधी समस्याएं हल होंगी. स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी.

मूलांक 2: अगर आपकी जन्म तारीख 02/11/20/29 है
वर्ष 2026 आपके लिए उत्तम दिखाई देता है. यह आपके लिए तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष होगा. धन और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे. करियर में मनचाहा पद और प्रतिष्ठा मिलेगी. स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बनते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मिला-जुला रहेगा दिन, धैर्य और सतर्कता से टलेंगी परेशानियां
मेहनत का मिलेगा पूरा फल, करियर में प्रभाव और नए अवसर मिलेंगे
किस्मत चमकाने वाला दिन, अप्रत्याशित लाभ और सकारात्मक बदलाव के योग
उपलब्धियों को बनाए रखने का दिन, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख
हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन, मेहनत रंग लाएगी और सम्मान बढ़ेगा

मूलांक 3: अगर आपकी जन्म तारीख 03/12/21/30 है
यह वर्ष आपके लिए लगातार बेहतर होता जाएगा. करियर में बदलाव के साथ बड़ी सफलता भी मिलेगी. रिश्तों की समस्या हल होगी. धन के मामले उत्तम रहेंगे. करियर में धन की प्राप्ति से लाभ होगा. आपके प्रयासों से स्वास्थ्य में सुधार होगा.

Advertisement

मूलांक 4: अगर आपकी जन्म तारीख 04/13/22/31 है
करियर और धन के मामले सामान्य रहेंगे. वर्ष के आरंभ में करियर में जोखिम उठाने से बचें. पैसे के मामले में सावधानी बनाए रखें. नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है. इस वर्ष पेट की और चोट-चपेट की समस्या हो सकती है.

मूलांक 5: अगर आपकी जन्म तारीख 05/14/23 है
यह वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर मध्यम रहने वाला है. करियर और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है. विवाह और संतान की संभावना इस वर्ष बन रही है. धन कमाने के लिए इस वर्ष आपको खूब परिश्रम करना पड़ेगा. स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं.

मूलांक 6: अगर आपकी जन्म तारीख 06/15/24 है
2026 को आपके लिए सावधानी का वर्ष कहा जाएगा. करियर का मामला ठीक-ठाक रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. विवाह तय हो सकता है. पर होने में अभी विलम्ब होगा. इस वर्ष स्वास्थ्य की समस्या और शल्य चिकित्सा जैसे योग बन रहे हैं.

मूलांक 7: अगर आपकी जन्म तारीख 07/16/25 है
यह वर्ष आपके जीवन में उतार चढ़ाव दिखा रहा है करियर और धन के मामलों में खूब परिश्रम करना पड़ेगा आर्थिक फायदे तो खूब होंगे परन्तु खर्चे परेशान कर सकते हैं. इस वर्ष संपत्ति खरीदने या बेचने के योग हैं स्वास्थ्य इस वर्ष मध्यम रहेगा.

Advertisement

मूलांक 8: अगर आपकी जन्म तारीख 08/17/26 है
यह वर्ष आपके लिए थोड़ी समस्याएं दिखा रहा है. करियर और स्थान में परिवर्तन के योग हैं. विवाह और रिश्तों की स्थिति पर ध्यान देना होगा. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा.

मूलांक 9: अगर आपकी जन्म तारीख 09/18/27 है
यह वर्ष आपको धीरे-धीरे बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएगा. करियर में नई शुरुआत और सफलता संभव है. आपकी आर्थिक स्थिति धीरे -धीरे बेहतर होगी रिश्तों और पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement