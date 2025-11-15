2026 Festival Calendar: नए साल 2026 में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ कब हैं? नोट करें दिन-तारीख

New Year 2026 Festival Calendar: नया साल 2026 आने में अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है. नए वर्ष का कैलेंडर शुरू होने से पहले ही लोगों के मन में बड़े त्योहारों के दिन-तारीख जानने की उत्सुकता जरूर रहती है. जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ या नवरात्रि जैसे महापर्व किस दिन तारीख को पड़ रहे हैं. कैलेंडर में व्रत-त्योहार के हिसाब से छुट्टियों को मैनेज करने की भी सहूलियत रहती है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में सभी बड़े व्रत-त्योहार किस दिन तारीख पर पड़ रहे हैं.
जनवरी 2026
लोहड़ी: बुधवार, 14 जनवरी
मकर संक्रांति: गुरुवार, 15 जनवरी
बसंत पंचमी: शुक्रवार, 23 जनवरी
फरवरी 2026
रविदास जयंती: 2 फरवरी
महाशिवरात्रि: 15 फरवरी
मार्च 2026
होलिका दहन: मंगलवार, 3 मार्च
रंग वाली होली: बुधवार, 4 मार्च
चैत्र नवरात्र: शुक्रवार, 20 मार्च
महावीर जयंती: मंगलवार, 31 मार्च
अप्रैल 2026
हनुमान जयंती: गुरुवार, 2 अप्रैल
बैसाखी: मंगलवार, 14 अप्रैल
अक्षय तृतीया: सोमवार, 20 अप्रैल
गंगा सप्तमी: गुरुवार, 23 अप्रैल
मई 2026
बुद्ध पूर्णिमा: शुक्रवार, 1 मई
वट सावित्री व्रत: शनिवार, 16 मई
गंगा दशहरा: सोमवार, 25 मई
जून 2026
निर्जला एकादशी: गुरुवार, 25 जून
जुलाई 2026
पुरी रथयात्रा: गुरुवार, 16 जुलाई से शुभारंभ
देवशयनी एकादशी: शनिवार, 25 जुलाई
गुरु पूर्णिमा: मंगलवार, 29 जुलाई
अगस्त 2026
सावन शिवरात्रि: मंगलवार, 11 अगस्त
हरियाली अमावस्या: बुधवार, 12 अगस्त
हरियाली तीज: शनिवार, 15 अगस्त
नाग पंचमी: मंगलवार, 17 अगस्त
ओणम: बुधवार, 26 अगस्त
रक्षा बंधन: शुक्रवार, 28 अगस्त
कजरी तीज: सोमवार, 31 अगस्त
सितंबर 2026
श्री कृष्ण जन्माष्टमी: शुक्रवार, 4 सितंबर
दही हांडी: शनिवार, 5 सितंबर
अजा एकादशी: सोमवार, 7 सितंबर
पिठोरी अमावस्या: गुरुवार, 10 सितंबर
हरतालिका तीज: सोमवार, 14 सितंबर
गणेश चतुर्थी: मंगलवार, 15 सितंबर
ऋषि पंचमी: बुधवार, 16 सितंबर
राधा अष्टमी: शनिवार, 19 सितंबर
महालक्ष्मी व्रत आरंभ: शनिवार, 19 सितंबर
अनंत चतुर्दशी: शुक्रवार, 25 सितंबर
पितृपक्ष आरंभ: रविवार, 27 सितंबर
अक्टूबर 2026
जीवित्पुत्रिका व्रत: रविवार, 4 अक्टूबर
सर्वपितृ अमावस्या: शनिवार, 10 अक्टूबर
शारदीय नवरात्रि आरंभ: रविवार, 11 अक्टूबर
दशहरा: मंगलवार, 20 अक्टूबर
शरद पूर्णिमा: रविवार, 25 अक्टूबर
करवा चौथ: गुरुवार, 29 अक्टूबर
नवंबर 2026
अहोई अष्टमी: रविवार, 1 नवंबर
धनतेरस: शुक्रवार, 6 नवंबर
नरक चतुर्दशी: शनिवार, 7 नवंबर
दिवाली: रविवार, 8 नवंबर
गोवर्धन पूजा: मंगलवार, 10 नवंबर
भाई दूज: बुधवार, 11 नवंबर
दिसंबर 2026
कालभैरव जयंती: मंगलवार, 1 दिसंबर
धनु संक्रांति: मंगलवार, 16 दिसंबर
गीता जयंती: रविवार, 20 दिसंबर