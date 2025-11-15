scorecardresearch
 

2026 Festival Calendar: नए साल 2026 में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ कब हैं? नोट करें दिन-तारीख

2026 Festival Calendar: साल 2026 के आगमन से पहले लोग प्रमुख त्योहारों जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ और नवरात्रि की तारीख जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे. आइए जानते हैं कि नववर्ष में ये सभी व्रत-त्योहार किस दिन-तारीख को पड़ रहे हैं.

जानें नए साल 2025 में होली, दीवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ या नवरात्रि जैसे महापर्व किस दिन तारीख को पड़ रहे हैं. (Photo: AI Generated)
New Year 2026 Festival Calendar: नया साल 2026 आने में अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है. नए वर्ष का कैलेंडर शुरू होने से पहले ही लोगों के मन में बड़े त्योहारों के दिन-तारीख जानने की उत्सुकता जरूर रहती है. जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ या नवरात्रि जैसे महापर्व किस दिन तारीख को पड़ रहे हैं. कैलेंडर में व्रत-त्योहार के हिसाब से छुट्टियों को मैनेज करने की भी सहूलियत रहती है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में सभी बड़े व्रत-त्योहार किस दिन तारीख पर पड़ रहे हैं.

जनवरी 2026
लोहड़ी: बुधवार, 14 जनवरी
मकर संक्रांति: गुरुवार, 15 जनवरी
बसंत पंचमी: शुक्रवार, 23 जनवरी

फरवरी 2026
रविदास जयंती: 2 फरवरी
महाशिवरात्रि: 15 फरवरी

मार्च 2026
होलिका दहन: मंगलवार, 3 मार्च
रंग वाली होली: बुधवार, 4 मार्च
चैत्र नवरात्र: शुक्रवार, 20 मार्च
महावीर जयंती: मंगलवार, 31 मार्च

अप्रैल 2026
हनुमान जयंती: गुरुवार, 2 अप्रैल
बैसाखी: मंगलवार, 14 अप्रैल
अक्षय तृतीया: सोमवार, 20 अप्रैल
गंगा सप्तमी: गुरुवार, 23 अप्रैल

मई 2026
बुद्ध पूर्णिमा: शुक्रवार, 1 मई
वट सावित्री व्रत: शनिवार, 16 मई
गंगा दशहरा: सोमवार, 25 मई

जून 2026
निर्जला एकादशी: गुरुवार, 25 जून

जुलाई 2026
जुलाई 2026 के पर्व-त्योहार
पुरी रथयात्रा: गुरुवार, 16 जुलाई से शुभारंभ
देवशयनी एकादशी: शनिवार, 25 जुलाई
गुरु पूर्णिमा: मंगलवार, 29 जुलाई

अगस्त 2026
सावन शिवरात्रि: मंगलवार, 11 अगस्त
हरियाली अमावस्या: बुधवार, 12 अगस्त
हरियाली तीज: शनिवार, 15 अगस्त
नाग पंचमी: मंगलवार, 17 अगस्त
ओणम: बुधवार, 26 अगस्त
रक्षा बंधन: शुक्रवार, 28 अगस्त
कजरी तीज: सोमवार, 31 अगस्त

सितंबर 2026
श्री कृष्ण जन्माष्टमी: शुक्रवार, 4 सितंबर
दही हांडी: शनिवार, 5 सितंबर
अजा एकादशी: सोमवार, 7 सितंबर
पिठोरी अमावस्या: गुरुवार, 10 सितंबर
हरतालिका तीज: सोमवार, 14 सितंबर
गणेश चतुर्थी: मंगलवार, 15 सितंबर
ऋषि पंचमी: बुधवार, 16 सितंबर
राधा अष्टमी: शनिवार, 19 सितंबर
महालक्ष्मी व्रत आरंभ: शनिवार, 19 सितंबर
अनंत चतुर्दशी: शुक्रवार, 25 सितंबर
पितृपक्ष आरंभ: रविवार, 27 सितंबर

अक्टूबर 2026
जीवित्पुत्रिका व्रत: रविवार, 4 अक्टूबर
सर्वपितृ अमावस्या: शनिवार, 10 अक्टूबर
शारदीय नवरात्रि आरंभ: रविवार, 11 अक्टूबर
दशहरा: मंगलवार, 20 अक्टूबर
शरद पूर्णिमा: रविवार, 25 अक्टूबर
करवा चौथ: गुरुवार, 29 अक्टूबर

नवंबर 2026
अहोई अष्टमी: रविवार, 1 नवंबर
धनतेरस: शुक्रवार, 6 नवंबर
नरक चतुर्दशी: शनिवार, 7 नवंबर
दिवाली: रविवार, 8 नवंबर
गोवर्धन पूजा: मंगलवार, 10 नवंबर
भाई दूज: बुधवार, 11 नवंबर

दिसंबर 2026
कालभैरव जयंती: मंगलवार, 1 दिसंबर
धनु संक्रांति: मंगलवार, 16 दिसंबर
गीता जयंती: रविवार, 20 दिसंबर

