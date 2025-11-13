Navpancham Yog 2025: 17 नवंबर को गुरु सूर्य ये बनाएंगे ये दुर्लभ संयोग, ये राशियां बनेंगी भाग्यशाली

Navpancham Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में जब भी सूर्य और देवगुरु बृहस्पति चाल में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव देश-दुनिया पर पड़ता है. दरअसल, पंचांग के अनुसार, 17 नवंबर 2025, सोमवार को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर सूर्य-गुरु एक दूसरे से 120 डिग्री की कोणीय स्थिति पर विराजमान रहेंगे, जिससे नवपंचम योग का निर्माण होने जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का पिता और राजा माना जाता है, वहीं गुरु ज्ञान, भाग्य, धर्म, ऐश्वर्य और धन के कारकग्रह माने जाते हैं. जब सूर्य-गुरु एक साथ आते हैं तो जातकों के जीवन में उन्नति का संचार होने लगता है. तो चलिए जानते हैं कि 17 नवंबर को बनने जा रहे नवपंचम योग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

वृषभ

नवपंचम योग वृषभ जातकों के लिए ऊर्जा और साहस बढ़ाने वाला रहेगा. नए काम की शुरुआत के लिए यह दिन शुभ रहेगा. प्रेम संबंधों और संतान पक्ष से भी अच्छी खबर मिल सकती है. विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी.

कर्क

नवपंचम योग कर्क राशि वालों के लिए भाग्यवृद्धि का संकेत माना जा रहा है. पुराने अटके हुए काम बन सकते हैं. विदेश से जुड़ा कोई अवसर या नई साझेदारी बन सकती है. धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा.

मकर

नवपंचम योग मकर राशि वालों आत्म-सम्मान देगा. वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं. जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें ग्राहक या पार्टनर से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. हालांकि, खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नजर रखें.

मीन

मीन राशि के लिए यह योग लाभदायक और भाग्यवर्धक रहेगा. किसी शुभ कार्य की शुरुआत होगी, और मित्रों से बड़ा सहयोग मिलेगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापारियों को नया ग्राहक या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. किसी यात्रा के दौरान भी भाग्य आपका साथ देगा.

