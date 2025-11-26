Monthly Rashifal December 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर 4 राशियों के लिए लकी, कुंभ सहित इनका बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

Monthly Rashifal December 2025: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि दिसंबर में ग्रहों की चाल चार राशियों के लिए बहुत शुभ मानी जा रही है. इस महीने की शुरुआत में सूर्य, शुक्र और मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे. बुध तुला राशि, गुरु कर्क और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रहों की ऐसी स्थिति चार राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित सकती है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

तुला राशि

दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए उन्नति के संकेत दे रहा है. करियर में कोई बड़ा और अच्छि परिवर्तन आने वाला है. प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहा मिल सकता है. आपको नौकरी में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जो आपको लंबे समय तक करियर में लाभ देगा. धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी. खर्चे कंट्रोल रहेंगे.

वृश्चिक राशि

साल का आखिरी महीना आपको आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा. आप जिस काम को लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है. नए रोजगार की तलाश पूरी हो सकती है. नौकरी परिवर्तन का यह अच्छा समय माना जाएगा. अचानक मिलने वाला लाभ आर्थिक स्थिरता देगा.

मकर राशि

व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है. आपकी लागत कम होने के बावजूद मुनाफा बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी से अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए भी दिसंबर का महीना अनुकूल रहने वाला है. आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. आय बढ़ेगी. खर्चे कम होंगे. नए प्रोजेक्ट मिलने या व्यवसाय के आगे बढ़ने के शुभ संकेत हैं. किसी पुराने मामले में राहत मिलने से बड़ी चिंता दूर होगी. निजी जीवन में भी सकारात्मकता आएगी.

