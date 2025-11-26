scorecardresearch
 

Feedback

Monthly Rashifal December 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर 4 राशियों के लिए लकी, कुंभ सहित इनका बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

Monthly Rashifal December 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर चार राशियों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. इस राशियों के करियर, कारोबार और धनधान्य के मोर्चे पर बड़ा लाभ मिलने वाला है. इनके रुके हुए कार्य भी साल के आखिर में पूरे होने वाले हैं.

Advertisement
X
दिसंबर की शुरुआत में सूर्य, शुक्र और मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे. बुध तुला राशि, गुरु कर्क और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे. (Photo: Pixabay)
दिसंबर की शुरुआत में सूर्य, शुक्र और मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे. बुध तुला राशि, गुरु कर्क और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे. (Photo: Pixabay)

Monthly Rashifal December 2025: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि दिसंबर में ग्रहों की चाल चार राशियों के लिए बहुत शुभ मानी जा रही है. इस महीने की शुरुआत में सूर्य, शुक्र और मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे. बुध तुला राशि, गुरु कर्क और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे.  ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रहों की ऐसी स्थिति चार राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित सकती है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

तुला राशि
दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए उन्नति के संकेत दे रहा है. करियर में कोई बड़ा और अच्छि परिवर्तन आने वाला है. प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहा मिल सकता है. आपको नौकरी में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, जो आपको लंबे समय तक करियर में लाभ देगा. धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी. खर्चे कंट्रोल रहेंगे.

वृश्चिक राशि
साल का आखिरी महीना आपको आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा. आप जिस काम को लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है. नए रोजगार की तलाश पूरी हो सकती है. नौकरी परिवर्तन का यह अच्छा समय माना जाएगा. अचानक मिलने वाला लाभ आर्थिक स्थिरता देगा.

सम्बंधित ख़बरें

आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
shani gochar 2026
इन 3 राशियों में चांदी के पाए पर शनि, 28 नवंबर को मार्गी होते ही बदलेगी किस्मत 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
कर्क राशि वालों की पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
वृश्चिक राशि वाले अतिथि का सत्कार करेंगे, जानें अपनी राशि का हाल 

मकर राशि
व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है. आपकी लागत कम होने के बावजूद मुनाफा बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी से अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे.

Advertisement

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए भी दिसंबर का महीना अनुकूल रहने वाला है. आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. आय बढ़ेगी. खर्चे कम होंगे. नए प्रोजेक्ट मिलने या व्यवसाय के आगे बढ़ने के शुभ संकेत हैं. किसी पुराने मामले में राहत मिलने से बड़ी चिंता दूर होगी. निजी जीवन में भी सकारात्मकता आएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement