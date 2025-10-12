scorecardresearch
 

Tips For Money Plant: गुरुवार को मनी प्लांट में डालें यह खास जल, धनधान्य से भर जाएगा घर

Tips For Money Plant: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हल्दी का रंग और इसकी ऊर्जा गुरु ग्रह से जुड़ी होती है. मनी प्लांट में हल्दी वाला जल डालने से न केवल पौधा स्वस्थ और हरा-भरा रहता है, बल्कि यह घर में आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियों को दूर करने में भी मदद करता है.

मनी प्लांट उपाय (Pexels)
मनी प्लांट उपाय (Pexels)

Tips For Money Plant: हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका घर खुशियों और समृद्धि से भरा हो. इसी वजह से लोग घर की ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए खास उपाय अपनाते हैं. मनी प्लांट का पौधा लगाना भी इन्हीं में से एक है. यह सिर्फ घर की सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि धन और खुशहाली को भी आकर्षित करता है. वास्तु और ज्योतिष दोनों में इसका महत्व बताया गया है. इसके फायदे को देखते हुए लोग मनी प्लांट से जुड़े कई सारे उपाय अपनाते हैं. मनी प्लांट को पानी देने से पहले उसमें हल्दी मिलाना इन्हीं उपायों में से एक है. आइए इस उपाय और इससे होने वाले फायदे के बारे में जानते हैं.

हल्दी का रंग पीला होता है, और यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है. मान्यता है कि पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करता है. इसके अलावा, ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है. इसलिए भी मनी प्लांट में हल्दी वाला पानी डालना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है. 


आर्थिक स्थिति मजबूत होती है: ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि हल्दी वाला पानी मनी प्लांट को और अधिक शक्तिशाली बनाता है. यह उपाय न केवल पौधे को हरा-भरा और स्वस्थ बनाता है, बल्कि घर में समृद्धि और धन का आगमन भी बढ़ाता है. 

ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मिश्रण से घर में कभी धन की कमी नहीं होती. छोटे-छोटे वित्तीय संकट और अनावश्यक खर्च भी कम हो जाते हैं, और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहती है.  

नकारात्मकता होती है दूर: घर में कभी-कभी ऐसा माहौल बन जाता है जब तनाव, मन-मुटाव या निराशा महसूस होती है. ऐसी नकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण और परिवार के सदस्यों के मन पर भी असर डालती है. हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की विशेष शक्ति होती है. जब जल और हल्दी का पवित्र मिश्रण मनी प्लांट में डाला जाता है तो घर में छिपी नकारात्मक ऊर्जा अपने-आप कम हो जाती है. 

गुरु ग्रह होता है मजबूत: हल्दी का संबंध ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह से माना गया है. गुरु ग्रह जीवन में शिक्षा, ज्ञान, विवेक, विवाह, समृद्धि और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हो, तो उसे जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. 

यह उपाय गुरु ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करता है. इससे जीवन में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सुधार होता है, विवाहिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन आता है. 


भाग्य देता है साथ:  ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ा दिन माना गया है, और इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव अधिक सकारात्मक माना जाता है. 

इस उपाय को करने से जीवन में अचानक आने वाले अच्छे अवसर, व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में तरक्की या करियर से जुड़े बेहतर फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है. 

कैसे करें यह उपाय: सबसे पहले, एक गिलास साफ पानी लें. इसमें एक चुटकी हल्दी अच्छी तरह मिलाएं. हल्दी बहुत पावरफुल होती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अब इस हल्दी वाले पानी को मनी प्लांट के गमले में धीरे-धीरे डालें. ध्यान रखें कि पानी सीधे पौधे के पत्तों पर न जाए, बल्कि मिट्टी में जाए ताकि इसकी जड़ें इसे अवशोषित कर सकें. इस उपाय को नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है. हफ्ते में एक बार करना पर्याप्त माना जाता है, और खासकर गुरुवार के दिन इसे करने से लाभ और भी बढ़ जाता है.

