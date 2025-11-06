Mercury Retrograde 2025: 10 नवंबर से उल्टी चाल चलेगा बुध, इन राशियों को झेलनी पड़ सकती है मुसीबत

Mercury Retrograde 2025: वैदिक ज्योतिष में बुध को “ग्रहों का राजकुमार” कहा जाता है. यह वह ग्रह है जो व्यक्ति के निर्णयों में स्पष्टता और मानसिक संतुलन बनाए रखता है. बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं, लेकिन जब यह ग्रह अपनी वक्री चाल में चला जाता है, तो इनकी ऊर्जा उलटी दिशा में काम करने लगती है. 10 नवंबर 2025, रविवार, दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएगें. यह उल्टी चाल लगभग 20 दिनों तक यानी 30 नवंबर 2025 तक रहेगी.

और पढ़ें



वृश्चिक एक रहस्यमयी जल राशि है . जिसका स्वामी मंगल है और जिस पर केतु का गहरा प्रभाव रहता है. यह राशि गहराई, भावनाओं और गुप्त बातों की प्रतीक मानी जाती है. जब बुध, जो तर्क और संवाद का प्रतीक है, इस रहस्यमयी राशि में उल्टा चलता है, तो कई अनदेखे परिणाम सामने आते हैं. इस समय बुध की दृष्टि तीसरे, सातवें और दसवें भाव पर पड़ेगी. तीसरा भाव संचार, लेखन, भाई-बहन और यात्रा का है. सातवां भाव संबंध, साझेदारी और विवाह का है. वहीं दसवां भाव करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र का है. ऐसे में कई आयामों पर अलग-अलग राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. जानते हैं कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.



मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल आठवें भाव में सक्रिय होगी. यह भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त बातों, रहस्यों, आयु, और आकस्मिक लाभ या हानि का द्योतक है. इसलिए यह समय आपको उतार-चढ़ाव से गुजार सकता है. पैसों को लेकर इस अवधि में विवाद या मतभेद संभव हैं. किसी के साथ आर्थिक लेन-देन करते समय सावधानी बरतें, वरना धन अटक सकता है या नुकसान हो सकता है.

Advertisement

कर्ज बढ़ने या अचानक वित्तीय संकट आने की भी संभावना है. निवेश, शेयर मार्केट या किसी जोखिमपूर्ण सौदे से दूर रहें. यह समय बचत पर ध्यान देने और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखने का है. बुध वक्री का असर आपकी बातचीत और समझने की क्षमता पर पड़ सकता है. इस वजह से छोटी-छोटी बातों से भी गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं. पार्टनर, परिवार या सहयोगियों के साथ संवाद में संयम रखें.

उपाय: बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें या गौशाला में दान देना शुभ रहेगा. “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जप रोजाना करें. नई शुरुआत, नया निवेश या नया कर्ज लेने से फिलहाल बचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, विशेषकर रात में यात्रा टालें. यदि संभव हो तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे वस्त्र धारण करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल आपके सप्तम भाव में होगी. यह भाव जीवनसाथी, विवाह, साझेदारी, व्यापारिक संबंधों और सार्वजनिक व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है. जब बुध इस भाव में उल्टी चाल चलता है, तो संबंधों की कसौटी परखने का समय आता है. जीवनसाथी या प्रेमी/प्रेमिका के साथ बड़े विवाद या मतभेद हो सकते हैं. छोटी बातों को लेकर झगड़े बढ़ सकते हैं और मनमुटाव गहराई ले सकता है. एक-दूसरे की बात बिना सुने निर्णय लेना या पुराने आरोपों को दोहराना रिश्तों को और बिगाड़ सकता है.

Advertisement

जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा. गलतफहमी, विश्वास की कमी या वित्तीय असहमति के कारण साझेदारी टूट सकती है. किसी भी नए अनुबंध या डील पर हस्ताक्षर करने से पहले हर बिंदु को ध्यान से पढ़ें. कानूनी मामलों में देरी या जटिलता भी आ सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई दस्तावेज न साइन करें. इस अवधि में यात्राएं लाभ के बजाय थकान और आर्थिक नुकसान ला सकती हैं. अगर यात्रा अत्यावश्यक न हो तो टालें. भावनात्मक रूप से आप खुद को असुरक्षित या बेचैन महसूस कर सकते हैं. रिश्तों और सामाजिक व्यवहार में अनिश्चितता से मन उदास हो सकता है. ध्यान और संगीत से मन को शांत रखें.

उपाय

प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएँ और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें. बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनें या हरे रंग की वस्तुएं अपने पास रखें. किसी भी बड़े निर्णय या नई साझेदारी को बुध मार्गी होने तक टालना बेहतर रहेगा.संवाद में स्पष्टता रखें, अधूरी या अस्पष्ट बातों से बचें. मन में यदि अधिक भ्रम हो तो हरे मूंग का दान करें . यह बुध ग्रह को शांत करता है.



सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल आपके चौथे भाव में होगी. यह भाव मां, घर-परिवार, सुख-सुविधा, संपत्ति और मानसिक शांति का सूचक है. जब बुध इस भाव में उलटी चाल चलता है, तो घरेलू जीवन और मानसिक स्थिरता दोनों ही प्रभावित होते हैं. यह समय भावनात्मक रूप से संवेदनशील और थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

Advertisement

घर के भीतर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर मां या किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. पुरानी बातों पर मनमुटाव या तकरार बढ़ सकती है. यदि पहले से कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो इस दौरान वह फिर से उभर सकता है. घर के रखरखाव, सजावट या मरम्मत से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं. ऑफिस में बॉस या वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं.

उपाय

बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र दान करें या किसी जरूरतमंद को दें. विष्णु मंदिर में दूध चढ़ाएँ और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जप करें. घर में अनावश्यक बहस या झगड़ा न होने दें.प्रॉपर्टी या दस्तावेजों से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी कागजों की अच्छी तरह जांच करें. घर में तुलसी का पौधा रखें .



---- समाप्त ----