Mahalaxmi Rajyog: 100 साल बाद बनने जा रहा है महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को होगा धनलाभ

इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. दिवाली का त्योहार धन, सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है. मगर इस बार दिवाली के अगले ही दिन, यानी 21 अक्टूबर 2025 को एक खास योग महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा और मंगल की युति तुला राशि में होती है, तब यह शक्तिशाली राजयोग बनता है. इसे महालक्ष्मी राजयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस योग में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है. इस योग के प्रभाव से जीवन में धन, यश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इस योग के बनने से कुछ राशियों का भाग्य खुलेगा.आइये जानते हैं वो राशियां कौन सी हैं.

कर्क राशि: महालक्ष्मी राजयोग का कर्क राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है. इस योग के बनने से आपके जीवन में सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी. लंबे समय से चल रही अड़चनें और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. आपको धनलाभ के अवसर मिल सकते हैं. जो लोग नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा. निवेश से भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. परिवार में खुशी और सामंजस्य बढ़ेगा. घर में मांगलिक कार्य या किसी शुभ अवसर का आयोजन हो सकता है. अपनों के साथ रिश्ते और मधुर होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या वेतनवृद्धि की संभावना है. जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें अब उसका उचित फल मिलेगा. नये प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप के अवसर मिल सकते हैं.

मकर राशि: महालक्ष्मी राजयोग मकर राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ होने वाला है. यह राजयोग आपकी कुंडली के कर्म भाव में बन रहा है, जिसका सीधा असर आपके करियर, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को इस समय नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहा जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए यह समय विस्तार और लाभ का है. नए कॉन्ट्रैक्ट और सौदे मिलने की संभावना है. आपको अचानक धनलाभ के योग बनेंगे. लंबे समय से जो आर्थिक अड़चनें बनी हुई थीं, वे अब दूर होंगी. इस समय आप नया घर या जमीन-प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं.

Advertisement

कन्या राशि : कन्या राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी राजयोग सौभाग्यशाली साबित होने वाला है. यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के धन और वाणी भाव में बन रहा है. ज्योतिष में धन भाव आर्थिक स्थिति का और वाणी भाव संवाद कौशल का कारक होता है. ऐसे में इस योग का असर आपके जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा. इस अवधि में अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना है. निवेश, शेयर बाजार, या पुरानी योजनाओं से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना है. कामकाज में आ रही रुकावटें और बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी. व्यापारियों को नए अवसर और फायदेमंद सौदे मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है.

---- समाप्त ----