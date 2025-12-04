scorecardresearch
 
Margshirsha Purnima 2025: मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं ये 5 राशियां, मार्गशीर्ष पूर्णिमा से शुरू होंगे अच्छे दिन

Margshirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्‍मी की विशेष पूजा की जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां लक्ष्मी की 5 राशियों के व्यक्तियों पर विशेष कृपा रहती है. इस पूर्णिमा पर भी देवी लक्ष्मी की इन राशियों पर विशेष कृपा हो सकती है.

मां लक्ष्मी की प्रिय राशियां (Photo: ITG)
मां लक्ष्मी की प्रिय राशियां (Photo: ITG)

Margshirsha Purnima 2025: हिंदू परंपरा में पूर्णिमा को किसी बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है. साल की आखिरी पूर्णिमा 4 दिसंबर यानी आज है. यह पावन तिथि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है. मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस तिथि पर पूजा-पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. 

हर महीने पूर्णिमा की तिथि तब लगती है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के ठीक विपरीत दिशा में सूर्य के सामने आ जाता है, जिससे उसका पूरा भाग प्रकाशित दिखाई देता है. वैज्ञानिक इसे कोल्ड सुपरमून भी कह रहे हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो मां लक्ष्मी प्रिय राशियां होती हैं. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

वृषभ

वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है. इसका स्वामी ग्रह शुक्र है. इस राशि के लोग स्वभाव से शांत, धैर्य वाले और मेहनत से आगे बढ़ने वाले होते हैं. शुक्र का प्रभाव होने के कारण इन पर मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है. वृषभ जातक अपनी मेहनत और स्थिर सोच के दम पर जीवन में अच्छी सफलता हासिल करते हैं.

कन्या

कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि मानी जाती है और यह पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती है. इस राशि के लोग बहुत मेहनती, जिम्मेदार और मिलकर काम करने वाले होते हैं. इनके स्वभाव में ईमानदारी और लगन साफ झलकती है. माना जाता है कि माता लक्ष्मी ऐसे जातकों का साथ नहीं छोड़तीं और उनकी मेहनत को हमेशा फल देती हैं, इसलिए इनके जीवन में धन की कमी कम ही देखने को मिलती है. 

तुला

तुला राशि राशि चक्र में सातवें स्थान पर आती है और यह वायु तत्व से संबंधित मानी जाती है. इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए तुला जातक स्वभाव से मेहनती होने के साथ बहुत मिलनसार, संतुलित और न्यायप्रिय होते हैं. इनमें रचनात्मकता और कला का विशेष गुण भी पाया जाता है. माना जाता है कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तुला राशि पर विशेष रूप से बना रहता है, जिससे इनके जीवन में तरक्की और सुख की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं.

कुंभ

ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि मानी जाती है और इसका संबंध वायु तत्व से होता है. इस राशि के लोग स्वभाव से आत्मनिर्भर, मेहनती और समाज के प्रति जिम्मेदारी रखने वाले होते हैं. इनके विचार गहरे और संतुलित होते हैं. माना जाता है कि मां लक्ष्मी कुंभ राशि वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखती हैं, जिससे इन्हें मेहनत का अच्छा फल मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहते हैं.

मीन 

मीन राशि जल तत्व से जुड़ी होती है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जिन्हें धन का कारक ग्रह कहा गया है. मीन राशि के लोग स्वभाव से बहुत दयालु, भावुक और रचनात्मक माने जाते हैं. उनका दिल जल्दी पिघल जाता है और वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं. इन्हीं गुणों की वजह से मां लक्ष्मी इन पर खास कृपा रखती हैं और इनके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

---- समाप्त ----
