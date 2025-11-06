scorecardresearch
 

Feedback

Margashirsha Month 2025: श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो मार्गशीर्ष मास में ना करें ये गलती, जान लें जरूरी नियम

Margashirsha Month 2025: मार्गशीर्ष मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का नौवां महीना होता है. यह महीना बहुत ही पवित्र, शुभ और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है. इस महीने में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है.

Advertisement
X
मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं. (Photo Credit: AI Generated)
मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहते हैं. (Photo Credit: AI Generated)

हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है. इसे अगहन मास भी कहते हैं. यह महीना भगवान श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय है.पंचांग के अनुसार, इस बार मार्गशीर्ष महीना 6 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर (गुरुवार) को खत्म होगा. माना जाता है कि इस महीने में की गई पूजा, दान और भक्ति का फल कई गुना ज्यादा मिलता है. भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है – “मासानां मार्गशीर्षोऽहम्” यानी “महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं. इस महीने में भगवान की पूजा, दान और भक्ति करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. इस समय सच्चे मन से किया गया हर अच्छा काम बहुत शुभ माना जाता है. 

इस महीने में क्या करें

सुबह जल्दी उठें

सम्बंधित ख़बरें

Shukra nakshatra parivartan 2025
7 नवंबर को शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी 
guru vakri 2025
11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति होंगे वक्री, इन राशियों की चमकेगी किस्मत 
dev diwali 2025
देव दिवाली पर बनेगा ये दुर्लभ संयोग, इन राशियों को होगा आकस्मिक धन लाभ 
vaikuntha chaturdashi
आज मनाई जा रही है बैकुंठ चतुर्दशी, जानें मुहूर्त, पूजन विधि और कथा  
Lord Vishnu
शुरू हो रहा है मार्गशीर्ष महीना, जानें इस माह में पड़ेंगे कौन-कौन से त्योहार  

कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठें. ताजे पानी से नहाए. यदि सम्भव हो तो गंगाजल मिला कर नहाएं. नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर शांत जगह पर बैठें.  5–10 मिनट “ॐ श्रीकृष्णाय नमः” या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करें. इससे मन शांत होता है और दिन अच्छा गुजरता है. 

तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं 

तुलसी का पौधा घर पर हो तो उसके पास रोज थोड़ा पानी डालें. सुबह या शाम के समय तुलसी के सामने एक छोटा दीया (घी या तेल का) जलाएं और  प्रार्थना करें. दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा  बनी रहती है 

जरूरतमंदों को दान करें 

मार्गशीर्ष में दान का विशेष महत्व है. किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं या अनाज, चावल या दाल दान करें. दान करते समय मन में दया और सम्मान रखें.

Advertisement

श्रिमद्भगवद् गीता का पाठ करें या सुनें

गीता का छोटा-सा पाठ हर दिन करें .अगर पूरा पढ़ना मुश्किल हो तो रोज एक-एक अध्याय का सार पढ़ें या गीता के चुनिंदा श्लोक (जैसे 2.47, 18.66) सुनें. गीता सुनने से जीवन के बारे में समझ बढ़ती है, मनोबल आता है और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है. 

सात्त्विक भोजन करें 

मार्गशीर्ष में हल्का और पवित्र भोजन खाएं .नशा या बहुत भारी भोजन से बचें. साथ ही मानसिक रूप से भी संयम रखें . गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, अफवाहें फैलाना इनसे दूर रहें. 

मार्गशीर्ष मास में क्या नहीं करना चाहिए.
इस महीने में मांस, मदिरा या किसी भी तरह के तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. मान्यता के अनुसार इस मास में जीरे का सेवन वर्जित है. इसलिए भोजन में इसका इस्तेमाल ना करें. इस दौरान गुस्सा, आलस्य, झूठ, छल-कपट ना करें. और ना ही किसी को अपशब्द कहें. मार्गशार्ष मास श्रीकृष्ण की भक्ति का समय है. इसलिए इस दौरान अहंकार, गु्स्सा, आलस्य, झूठ, छल-कपट और ईष्या ना करें,  ना ही किसी को अपशब्द कहें. गुरु -माता पिता और वरिष्ठ जनों का आदर करें. इस महीने में पितरों को याद करना भी बेहद शुभ होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement