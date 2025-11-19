scorecardresearch
 

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या पर इस खास उपाय से दूर होंगे सारे दुख, मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Margashirsha Amavasya: हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष माह को अगहन और अग्रहरण्य के नाम से भी जाना जाता है. इस महीने पड़ने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या बेहद खास होती है. इस बार यह अमावस्या 19 नवंबर की सुबह से शुरू होकर 20 नवंबर को दोपहर में खत्म होगी.

मार्गशीर्ष अमावस्या उपाय
हिंदू पंचांग में मार्गशीर्ष मास का विशेष धार्मिक महत्व है. इसे अगहन या अग्रहायण भी कहा जाता है. इसी माह के कृष्ण-पक्ष की अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या कहा जाता है. यह तिथि पितृ-कार्य, स्नान-दान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बेहद शुभ मानी जाती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह 09 बजकर 43 मिनट पर शुरू हो रही है. वहीं, इस तिथि का समापन अगले दिन 20 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट हो रहा है. उदयातिथि के अनुसार, 20 नवंबर को ही मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी.

क्या होती है अमावस्या

“अमावस्या” की रात  को आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता. यह नवचंद्र की स्थिति मानी जाती है. मार्गशीर्ष अमावस्या को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह मार्गशीर्ष मास की प्रमुख तिथियों में से एक है और पितृ-श्रद्धा और धार्मिक कर्मों के लिए उपयुक्त समय माना जाता है. इस दिन कुछ खास उपाय करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. जानते हैं उन उपायों के बारे में

पवित्र नदी या गंगाजल से स्नान
मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और मन व शरीर पवित्र होते हैं.अगर नदी में जाकर स्नान संभव न हो, तो घर में स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगाजल मिला कर नहाने से भी वही पुण्य मिलता है. 

दान का विशेष महत्व
इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है. भोजन दान, कपड़ा दान, तिल-गुड़ या अनाज का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इससे जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं और रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं. 

पितृ तर्पण और भोजन अर्पण
अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है. इस दिन पितरों को याद कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है. परंपरा के अनुसार इस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना अत्यंत शुभ होता है. इसे पितृ तृप्ति का मार्ग माना जाता है और इससे पितरों की कृपा बनी रहती है. 

पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान
अमावस्या पर दीपदान अत्यंत शुभ माना गया है. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाने से परिवार पर आए संकट दूर होते हैं, घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. 

भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा
मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है. इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है. देवी लक्ष्मी की आराधना से आर्थिक पक्ष मजबूत होता है और घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहती है. 

घर में शुद्धि और वातावरण की सफाई
अगहन अमावस्या के दिन घर में सफाई, धूप-दीप और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं. इससे पारिवारिक वातावरण भी शांत और सुखद बना रहता है. 

इन गलतियों से बचें
इस दिन किसी को भी बुरा भला कहने से बचना चाहिए. साथ ही इस दिन तामसिक खाना खाने से बचना चाहिए. मार्गशीर्ष अमावस्या वाले दिन पूजा स्थान को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए.

