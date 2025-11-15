Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या इन 5 राशियों के लिए बेहद भारी, बढ़ सकती हैं परेशानियां

Margashirsha Amavasya Horoscope 2025: इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को पड़ रही है. हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या की रात में ऊर्जा का स्तर सामान्य दिनों से अलग होता है. माना जाता है कि इस रात नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो सकती है. इसीलिए इस समय किसी भी तरह की तांत्रिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. इस बार की मार्गशीर्ष अमावस्या की यह रात कुछ लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां भी ला सकती है. इसमें मानसिक तनाव बढ़ना, रिश्तों में खटास, किसी से धोखा मिलने की संभावना, पैसों का नुकसान और सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है. ज्योतिष के अनुसार, इस अमावस्या का असर हर राशि पर एक जैसा नहीं रहेगा. कुछ राशियों के लिए यह दिन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, इसलिए उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी. जानते हैं वे 5 राशियां कौन सी हैं,

मिथुन

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह अमावस्या विवाद और तनाव बढ़ा सकती है. प्रॉपर्टी या निजी मामलों में गलतफहमी होने का खतरा है. किसी पर आसानी से भरोसा न करें. हर बात की जांच करते हुए ही निर्णय लें. शांत रहें, सोच-समझकर कदम उठाएं और अपने हक के लिए खुद बोलें. यही आपको नुकसान से बचाएगा.

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए यह अमावस्या सतर्क रहने का समय है. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसान दे सकता है. प्रतिष्ठा प्रभावित होने का जोखिम है, इसलिए बोलने और व्यवहार में सावधानी रखें. अपने सामान का ध्यान रखें. चोरी या गुम होने की आशंका है. कानूनी या कागजी काम में जरा सी लापरवाही भी आर्थिक नुकसान कर सकती है, इसलिए हर दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ें.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह अमावस्या कामकाज में पूरी सतर्कता की मांग करती है. छोटी-सी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है, इसलिए किसी भी बात को हल्के में न लें. जल्दबाजी से बचें. यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है. नौकरी में अपेक्षित सम्मान न मिलने से मन थोड़ा भारी रह सकता है. रिश्तों में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन तुरंत निर्णय लेने से बचें और थोड़ा समय लेकर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अमावस्या चुनौतियां बढ़ा सकती है. किसी से कठोर शब्द कहना या अपमान करना आपके काम को रुकवा सकता है, इसलिए व्यवहार में संयम रखें. व्यापार में धन हानि की आशंका है, इसलिए बड़े फैसलों से बचें. परिवार में तनाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक शांति प्रभावित होगी. मेहनत तो करेंगे, लेकिन परिणाम उम्मीद से कम मिल सकते हैं, जिससे निराशा हो सकती है. इसलिए धैर्य बनाए रखें.

मकर

मकर राशि वाले इस अमावस्या पर मानसिक उतार-चढ़ाव महसूस कर सकते हैं. ज्यादा उम्मीदें आपको तनाव दे सकती हैं और काम पर असर डाल सकती हैं. दूसरों की बातें या आलोचना मन को विचलित कर सकती है, इसलिए ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें. अनावश्यक सोच से बचें. ध्यान, योग और प्राणायाम मन को शांत रखने में मदद करेंगे.

