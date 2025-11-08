Mangal Rahu Yog: मंगल-राहु ने बढ़ाई इन 3 राशियों की मुश्किल, 7 दिसंबर तक फूंक-फूंककर रखें कदम

Mangal Rahu angarak Yog: 27 अक्टूबर को ग्रहों के सेनापति मंगल ने वृश्चिक राशि में गोचर किया था. अब वे 7 दिसंबर तक इसी राशि में रहने वाले हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि में बैठे मंगल देव राहु पर दृष्टि डालेंगे और अंगारक योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद अशुभ माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि तीन राशियों को अंगारक योग से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है. आइए जानते हैं कि मंगल-राहु के संयोग से बना यह दुर्लभ संयोग किन राशि के जातकों के लिए आफत बन सकता है.

कर्क राशि

मंगल और राहु के संयोग से बना अंगारक योग कर्क राशि वालों को अशुभ परिणाम दे सकता है. आपको वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. कठोर शब्द आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं. वाद-विवाद से बचें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. इस दौरान गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए. पेशेवरों के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें और सोच-विचार कर ही महत्वपूर्ण कदम उठाएं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए भी यह योग चुनौतिपूर्ण साबित हो सकता है. आपकी विचारधारा पर इसका नकारात्मक असर होगा. क्रोध, गुस्सा और कठोर वाणी नुकसान का कारण बन सकती है. संयम और शांति बनाए रखें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है. चोट लगने या कोई दुर्घटना होने की संभावना रहेगी. वाहन सावधानी से चलाएं. संतान का व्यवहार भी तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह अंगारक योग अनुकूल नहीं है. नियमों का उल्लंघन या अनुचित कार्य करने से बचें. छोटी सी भूल आपके लिए बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है. कार्यस्थल पर सतर्क रहें. करियर में अवरोध आने की संभावना है. दांपत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में नुकसान के संकेत दे रही है, इसलिए विवेक से काम लें. खर्चों पर लगाम कसें. अनजान लोगों को पैसा उधार न दें.

