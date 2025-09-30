Mangal Guru Yog: अक्टूबर में बनेंगे ये 2 शुभ राजयोग, इन राशियों पर बरसेगा धन

Mangal Guru Yog: ज्योतिषी के अनुसार, अक्टूबर माह बेहद खास रहने वाला है. इस महीने न केवल बड़े-बड़े त्योहार पड़ रहे हैं, बल्कि ग्रह-नक्षत्रों की चाल भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है. ज्योतिषविदों के अनुसार, इस माह गुरु और मंगल मिलकर कई शुभ योगों का निर्माण करेंगे. ग्रह स्थिति के अनुसार इस माह गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे हंस महापुरुष राजयोग बनेगा. वहीं, मंगल ग्रह अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और रुचक राजयोग का निर्माण करेंगे.

एक ही माह में इन दो दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोगों का बनना अत्यंत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषियों का मानना है कि इस समय का प्रभाव कुछ खास राशियों पर बेहद सकारात्मक रहेगा.

मेष राशि (Aries)

इस माह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. करियर और बिजनेस में नई उपलब्धियाँ मिलेंगी. धनलाभ और मान-सम्मान मिलने की संभावना रहेगी. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन रही है.

मिथुन राशि (Gemini)

आपके लिए यह समय शुभ समाचार लेकर आएगा. नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति के योग हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. इनकम के नए सोर्स बनेंगे.

कर्क राशि (Cancer)

गुरु का उच्च राशि में प्रवेश आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा. यह समय आपके भाग्य को मजबूत करेगा. करियर और विवाह जैसे मामलों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. व्यापार में धन लाभ हो सकता है.



मीन राशि (Pisces)

इस माह आपकी मेहनत रंग लाएगी. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और नए अवसर मिलेंगे. धन वृद्धि और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ सकती है और मान-सम्मान मिलेगा.

