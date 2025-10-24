scorecardresearch
 

Mangal Gochar 2025: 3 दिन बाद होगा मंगल का महागोचर, इन 5 राशियों के जीवन में मचेगी उथल-पुथल

Mangal Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में मंगल का गोचर बहुत ही खास माना जाता है. 27 अक्टूबर को होने जा रहे मंगल के गोचर से कई राशियों के जीवन में भूचाल आने वाला है और इनको अगले 47 दिनों तक सावधान रहना होगा.

मंगल गोचर से इन राशियों को रहना होगा सावधान (Photo: ITG)
Mangal Gochar 2025: 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है. मंगल का यह परिवर्तन बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि वह अपनी ही राशि में प्रवेश करने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र में मंगल देवता को सभी ग्रहों का सेनापति माना जाता है. साथ ही, इनको साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति, भूमि, संपत्ति और युद्ध जैसे विषयों का कारक भी माना जाता है.  जब कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ होती है, तो व्यक्ति निडर और साहसी होता है. वहीं, मंगल की अशुभ स्थिति होने पर व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं और जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं. तो चलिए जानते हैं कि 27 अक्टूबर को होने जा रहे मंगल के गोचर से किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है.

1. मेष

मंगल का गोचर मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ अहंकार भी बढ़ा सकता है. इस समय गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है. किसी विवाद या कानूनी मामले में न उलझें. कार्यक्षेत्र में झगड़े की स्थिति बन सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और दुर्घटना की आशंका है.

2. वृषभ

इस गोचर के दौरान खर्चो में अचानक बढ़ोतरी संभव है. कुछ पुराने निवेश नुकसान दे सकते हैं. पारिवारिक रिश्तों में टकराव या संवाद की कमी से मानसिक तनाव रह सकता है. सेहत के लिहाज से भी यह समय ठीक नहीं माना जा रहा है. धैर्य और संयम बनाए रखें. यात्रा के दौरान सावधानी रखें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. व्यवसाय में पार्टनरशिप टूटने या झगड़े की स्थिति बन सकती है.

3. कर्क

मंगल के गोचर से कार्यस्थल का माहौल आपके खिलाफ हो सकता है. सहकर्मियों से विवाद या बॉस से मतभेद संभव है. मानसिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे नींद और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होंगे. घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है. पैसों से जुड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है.

4. तुला

मंगल का गोचर तुला राशि वालों के धन और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा. खर्च बढ़ेंगे और आय में रुकावट आएगी. क्रोध से निर्णय गलत हो सकता है. व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा. घर के लोगों के साथ मतभेद संभव हैं. संयम और बचत से ही राहत मिलेगी. गुस्से में कोई कदम न उठाएं, वरना स्थिति बिगड़ सकती है. 

5. धनु  

इस गोचर से आपके खर्च और मानसिक शांति दोनों प्रभावित हो सकते हैं. धन से जुड़ी योजनाएं बिगड़ सकती हैं. और फालतू खर्चो में इजाफा होगा. कोई पुराना निवेश नुकसान दे सकता है. परिवार में भी किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

