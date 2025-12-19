scorecardresearch
 
Mahalakshmi Rajyog 2025: आज बनने वाला है शक्तिशाली महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों पर मेहरबान होंगी मां लक्ष्मी

Mahalaxmi Rajyog 2025: महालक्ष्मी राजयोग को समृद्धि और सफलता का योग कहा जाता है. यह न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव भी लाता है.

महालक्ष्मी राजयोग वैदिक ज्योतिष का एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है. (Photo: ITG)
Mahalaxmi Rajyog 2025: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल को विशेष महत्व दिया गया है. इस समय मंगल धनु राशि में विराजमान हैं और आज 19 दिसंबर को रात 10:50 बजे चंद्रमा भी धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं. इस राशि में पहले से ही सूर्य और शुक्र मौजूद हैं.चंद्रमा के प्रवेश के साथ ही धनु राशि में चार ग्रहों की युति बनेगी, जिससे महालक्ष्मी राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और अमावस्या योग का निर्माण हो रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संयोग धन, प्रतिष्ठा, सुख-सुविधाओं और मानसिक स्थिरता में वृद्धि का संकेत देता है. इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन राशियों के लिए यह योग सबसे ज्यादा शुभ माना जा रहा है. 

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से बेहद शुभ रहने वाला है. महालक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नए निवेश और लाभ के योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी . माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है. इस दौरान किया गया कोई भी शुभ कार्य भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा. 

धनु राशि

धनु राशि में ही चार ग्रहों की युति होने के कारण इस राशि के जातकों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर से जुड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं. सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं. यह समय भाग्य को मजबूत करने वाला साबित होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग तरक्की और मान-सम्मान लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है. आर्थिक रूप से यह समय स्थिरता और समृद्धि देने वाला रहेगा. 

---- समाप्त ----
