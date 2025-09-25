scorecardresearch
 

Mangal Budh Yuti 2025: दशहरे के अगले दिन मंगल-बुध की युति, ये 3 राशि वाले हो सकते हैं अमीर

Mangal Budh Yuti 2025: 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में गोचर करने वाले हैं. इस राशि में गोचर करते ही यहां मंगल के साथ उनकी युति बन जाएगी, जो कि तीन राशियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

दशहरे के बाद बन रही मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों के लिए बेहद शुभ
Mangal Budh Yuti 2025 Rashifal: इस साल विजयदशमी यानी दशहरे का त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसके अगले दिन एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, दशहरे के बाद बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है. 3 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला राशि में पहले से मंगल बैठा हुआ है, जिसका प्रभाव साल 2025 में काफी ज्यादा है. ऐसे में 3 अक्टूबर से तुला राशि में मंगल और बुध की युति बनेगी. ज्योषविदों का कहना है कि बुध का यह गोचर तीन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में.

मेष राशि
तुला राशि में मंगल-बुध की युति आपके लिए भी बेहद शुभ मानी जा रही है. आपकी राशि के सप्तम भाव में दोनों ग्रहों की युति बनेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी. आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. करियर के मोर्चे पर अनायास लाभ मिलेगा. क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों के लिए समय बेहतर रहने वाला है. इस दौरान मेहनत, लगन और धैर्य से काम करने वालों की उन्नति होगी.

कर्क राशि
कर्क राशि के चौथे भाव में मंगल-बुध की युति बनेगी. आपकी राशि में इस युति का प्रभाव दशहरे के तुरंत बाद दिखने लगेगा. ऐसे में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी. आर्थिक मोर्चे पर लाभ होगा. नए वाहन या प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है. आर्थिक मोर्चे पर लाभ की प्रबल संभावना रहेगी. आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है. आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त हो सकता है. कार्य-कारोबार में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों को लिए भी बुध-मंगल की युति लाभकारी सिद्ध हो सकती है. आपकी आय में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है. आय के साधनो में वृद्धि हो सकती है. धन कमाने के एक से अधिक स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. निवेश करने वालों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है. प्रॉपर्टी या मकान जैसी चीजों पर निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. कहीं से रुका या फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है.

