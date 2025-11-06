Mangal Asta 2025: 7 नवंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल होंगे अस्त, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

Mangal Asta 2025: जब भी कोई ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव देश-दुनिया और मानव जीवन पर भी पड़ता है. उन्हीं ग्रहों में से एक है मंगल. ज्योतिष शास्त्र में मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी तरह मंगल की अस्त होने वाली स्थिति बहुत ही विशेष होती है. दरअसल, 7 नवंबर यानी कल मंगल (ग्रहों के सेनापति) अस्त हो रहे हैं.

जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगल इस वक्त अपनी स्वराशि वृश्चिक में विराजमान हैं और इसी राशि में मंगल 7 नवंबर को शाम 6 बजकर 36 मिनट पर अस्त होंगे. कहते हैं कि जब मंगल अस्त होते हैं, तो उनकी शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर मानी जाती है. ऐसे में कई राशियों के जातकों को सकारात्मक और नकारात्मक पड़ाव से गुजरना पड़ सकता है.

1. मेष

मंगल का अस्त होना मेष राशि वालों के लिए राहतभरे दिन लेकर आएगा. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. जिन कामों को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, अब उनमें तेजी आएगी. करियर में जो रुकावटें थीं, वो दूर होंगी. किसी सीनियर से मदद या कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. पैसों से जुड़ी चिंताएं कम होंगी. पारिवारिक माहौल भी बेहतर बनेगा. पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ाव खुशी देगा.

2. कर्क

मंगल का अस्त होना कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है. यह समय मेहनत का सही परिणाम देने वाला रहेगा. जिन योजनाओं पर आप काफी समय से काम कर रहे थे, अब उनका परिणाम सामने आएगा. कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी और बॉस आप पर भरोसा जताएंगे. सेहत में सुधार होगा और जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से मजबूत बनेंगे. निवेश करने का मन बने तो अनुभवी लोगों से सलाह लेकर करें.

3. सिंह

मंगल के अस्त सिंह राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक माना जा रहा है. कोई नया अवसर या ऑफर मिल सकता है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे. यात्रा से लाभ संभव है. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में शांति लौटेगी. मन का डर खत्म होगा. जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास आएगा. नौकरी या बिजनेस में कोई अच्छा मौका मिल सकता है.

