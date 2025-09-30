Maha Ashtami 2025: महाष्टमी पर आज रात जरूर करें ये एक काम, पूरे साल नहीं होगी पैसों की कमी

शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी और महा नवमी का खास महत्व है. महा अष्टमी और महा नवमी में श्रद्धालु कन्या पूजन कर अपने नौ दिवसीय व्रत का समापन करते हैं. महा अष्टमी का पर्व आज 30 सितंबर मंगलवार को मनाया जा रहा है. इस दिन मां दु्र्गा के मां महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है. मां महा गौरी पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक मानी जाती हैं. मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने चंड, मुंड और रक्तबीज जैसे असुरों का वध किया था. ज्योतिषविद मानते हैं कि महाष्टमी की रात कुछ खास उपाय करने से देवी मां की विशेष कृपा अपने भक्तों पर होती है. ये दिव्य उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होती है. आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में

चांदी के सिक्के का उपाय: अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो महा अष्टमी के दिन मां महा गौरी के चरणों में एक चांदी का सिक्का अर्पित करें. इसके बाद माता से अपनी मनोकामना मांगें. इस सिक्के को अपनी तिजोरी के पास रख लें. ऐसी मान्यता है कि इस उपाय से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है.

तिजोरी में रखे ये एक चीज: अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता तो आप ये उपाय कर सकते हैं. इसके लिए 11 सिक्के और 5 लाल मिर्च एक लाल कपड़े में बांध लें. इस पोटली को तिजोरी में रखें. अगले दिन इस पोटली को किसी मंदिर में दान कर दें. माना जाता है कि ऐसा करने से पैसों की किल्लत दूर होती है.

तांबे के लोटे का उपाय: तांबे के लोटे का ये उपाय भी आर्थिक परेशानी को दूर करता है. इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें. उसमें 7 फूल और 11 लौंग डालकर इस लोटे को रात भर तिजोरी में रखें. अगले दिन इस जल को तुलसी के पौधे में डाल दें. इस उपाय से देवी लक्ष्मी आर्थिक समस्याएं दूर करती हैं.

महालक्ष्मी की विशेष पूजा: महाअष्टमी की रात को मां महालक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है. विशेष विधि से माता की पूजा करने से धन लाभ होता है. इसके लिए लाल वस्त्र पर मां महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें. माता को तुलसी, फूल, मिठाई, अक्षत (चावल) और धूप अर्पित करें. पूजा समाप्त होने के बाद लाल कपड़े को तिजोरी में रख दें.

