Palmistry: मनुष्य को धनवान बनाती हैं हथेली की ये खास लकीरें, जीवन में लग जाता है पैसों का अंबार

Palmistry Signs: हस्तरेखा शास्त्र यानी पामिस्ट्री, जो व्यक्ति को उसकी किस्मत और भाग्य से परिचित करवाती हैं. यह इंसान को स्वभाव, आदतों और आने वाले समय के संकेतों को समझने में मदद करती हैं. इसमें हर रेखा और चिह्न जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे भी बताती हैं, जिससे मनुष्य के जीवन की भविष्यवाणी तक की जा सकती है. चलिए जानते हैं कि हाथ की उन रेखाओं के बारे में जो व्यक्ति को अमीर बना देती हैं. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हथेली पर बने पर्वत (उभरे हुए भाग), त्रिकोण, तारे और विभिन्न रेखाएं, ये सभी हस्तरेखा में धन संबंधी संकेत माने जाते हैं.

और पढ़ें

- मनी लाइन (धन की रेखा)

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार रिंग फिंगर और सबसे छोटी उंगली के नीचे सीधी रेखा को धन की रेखा कहा जाता है. धन रेखा के माध्यम से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में जाना जा सकता है. अगर धन रेखा छोटी है तो इसका मतलब व्यक्ति जीवन में पैसा कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है.

कुछ लोगों की हथेलियों में ये रेखा टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. अगर धन रेखा भाग्य रेखा को काटती है, तो इसका अर्थ होता है कि करियर के जरिए अच्छी आर्थिक सफलता मिलेगी.

- सूर्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, सूर्य रेखा बहुत ही भाग्यशाली रेखा मानी जाती है. यह रेखा अनामिका उंगली के ठीक नीचे, सूर्य पर्वत पर होती है. अगर यह रेखा साफ, गहरी और बिना टूटे हो तो यह आर्थिक सफलता और लगातार प्रगति का संकेत मानी जाती है. इसके अलावा, मजबूत सूर्य रेखा बताती है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है और उसके निवेश भी अच्छी तरह फल दे सकते हैं.

Advertisement

- भाग्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, भाग्य रेखा हथेली के मणिबंध से शुरू होकर मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत तक जाती है और यह करियर, धन और जीवन के पथ का प्रतिनिधित्व करती है. जिन लोगों की भाग्य रेखा बिना टूटे होती है, उन्हें आमतौर पर करियर और धन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने की संभावना होती है. अगर यह रेखा टूटी-फूटी हो या बीच में रुकावटें हों, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति को करियर में बदलाव या कुछ सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है.

- मनी ट्रायंगल

हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक, मनी ट्रायंगल भी बहुत ही शुभ और लकी रेखा मानी जाती है. मनी ट्रायंगल को त्रिकोण रेखा के नाम से भी जाना जाता है. हथेली में अगर इस रेखा का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति में धन कमाने, उसे बचाने और सही तरीके से संभालने की अच्छी क्षमता होती है. ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति को इतना सहेज पाता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक उसका लाभ पहुंच सकता है. मनी ट्रायंगल अगर पूरी तरह बंद हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कमाई और बचत के बेहतर अवसर मिलेंगे.

- तारे और पर्वत का चिन्ह

हस्तरेखा के अनुसार, अगर किसी की हथेली में तारे और पर्वतों के चिह्न बने हुए हैं तो उस जातक के जीवन में जल्द ही धन का आगमन होगा और पैसा कमाने के नए साधन हाथ लगेंगे. इसके अलावा, गुरु पर्वत तर्जनी उंगली (इंडेक्स फिंगर) के ठीक नीचे का उभरा हुआ हिस्सा होता है. अगर यह पर्वत अच्छी तरह उभरा हुआ और मजबूत दिखे, तो यह संकेत माना जाता है कि व्यक्ति को व्यापार और धन से जुड़े मामलों में प्रगति मिल सकती है.

---- समाप्त ----