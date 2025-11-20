scorecardresearch
 

Lakshmi Narayan Yog 2025: 23 नवंबर को शुक्र बनाएंगे 12 साल बाद लक्ष्मी नारायण योग, ये 3 राशियां पाएंगी अपार धन

Lakshmi Narayan Yog 2025: 23 नवंबर को तुला राशि में बुध-शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा. इस योग के प्रभाव से आर्थिक समृद्धि, करियर में उन्नति और पारिवारिक जीवन में सुधार की संभावना भी बन रही है.

23 नवंबर को लक्ष्मी नारायण योग बनने से ये 3 राशियां पाएंगी लाभ (Photo: Getty Image)
Lakshmi Narayan Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र दोनों ग्रह ही बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं. क्योंकि बुध ग्रहों के राजकुमार हैं और शुक्र धन-समृद्धि के देवता कहलाते हैं. जब भी दोनों ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन या गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि, इस समय बुध वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, जहां पर मंगल-सूर्य भी विराजमान हैं. पंचांग के अनुसार, बुध 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही शुक्रदेवता विराजमान हो रखे हैं. ऐसे में 23 नवंबर को तुला राशि में बुध-शुक्र की युति होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है. 

इन सभी दुर्लभ संयोगों के अलावा शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं. दरअसल, शुक्र इस समय स्वयं की राशि तुला में भ्रमण कर रहे हैं, जिसके चलते यह योग भी बना हुआ है. ज्योतिषियों के अनुसार, 23 नवंबर को बनने जा रहे लक्ष्मी नारायण योग से कुछ राशियों की झोली पैसों से भरने वाली है. 

1. वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है. यह गोचर आपके करियर में सफलता और उन्नति का संकेत दे रहा है. सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मियों की तारीफ भी आपको मिलेगी. जीवनसाथी के साथ चल रहा मतभेद भी समाप्त होगा. अपने काम में किसी तरह की लापरवाही न करें. अहंकार से बचें. इस गोचर के दौरान सभी के साथ विनम्रता से पेश आएं, इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

2. कन्या

कन्या राशि वालों के लिए इस योग का संयोग बहुत बढ़िया रहने वाला है. आपको संतान के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का योग बन रहा है. करियर में नए अवसर और मार्ग खुलेंगे, जिससे आपकी उन्नति होगी. लाइफ पार्टनर के साथ चल रहा तनाव भी समाप्त हो जाएगा. आपके रिश्ते में वृद्धि आएगी.

3. तुला

लक्ष्मी नारायण योग तुला राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है. जीवन में खुशियों का आगमन होगा. इस गोचर के प्रभाव से आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. गैजेट्स और मौजमस्ती के लिए दिलखोलकर खर्च करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. 

