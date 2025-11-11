scorecardresearch
 

Grahan Yog 2025: केतु-चंद्रमा का ग्रहण योग कल, इन 3 राशियों के सिर पर मंडराएगा आफत

Grahan Yog 2025: 12 नवंबर को सिंह राशि में ग्रहण योग लगने वाला है. यह योग तीन राशि के जातकों के लिए बहुत हानिकारक माना जा रहा है. ज्योतिषविदों की सलाह है कि ग्रहण योग के चलते ये राशियां थोड़ा सावधानी बरतें.

12 नवंबर यानी कल चंद्रमा और केतु मिलकर ग्रहण योग का निर्माण करने वाले हैं.
Grahan Yog 2025: ग्रह और नक्षत्रों की चाल आए दिन शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करती है. ज्योतिषविदों के अनुसार, इन सभी योगों का मानव जीवन पर बहुत असर पड़ता है. ऐसा ही एक दुर्लभ और अशुभ योग 12 नवंबर यानी कल बनने जा रहा है. इस दिन सिंह राशि में केतु और चंद्रमा की युति से ग्रहण योग का निर्माण होगा. ग्रहण योग आपके करियर और व्यापार में रुकावटें पैदा कर सकता है. आपके निजी जीवन पर भी इसका असर हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस ग्रहण योग का किन राशियों पर सबसे ज्यादा असर होगा.

मेष राशि: इस राशि के जातकों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. इन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. कोई पुराना रोग उभर सकता है. माता-पिता या घर के बुजुर्गों की सेहत पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है. किसी से विवाद या टकराव की संभावना बनती दिख रही है. इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं. लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें. ठगी का शिकार हो सकते हैं.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोगों के लिए भी यह योग शुभ नहीं माना जा रहा. आपका स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है. धन की आवक कम होने से बैंक-बैलेंस गड़बड़ हो सकता है. कारोबारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. धन के लेन-देन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. अजनबियों को उधार पैसा बिल्कुल न दें. इस समय सतर्क रहना आपके लिए बहुत जरूरी है. यदि आपने कहीं निवेश की योजना बना रखी है तो ग्रहण योग की अवधि में निवेश न करें. फिलहाल इसे टाल दें.

मीन राशि: इस राशि के जातकों को आर्थिक हानि और मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है. किसी के साथ मतभेद या झगड़ा होने की संभावना रहेगी. अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना लाभकारी होगा. दोस्तों-रिश्तेदारों के सामने आपका कोई सीक्रेट खुलने से आपकी छवि खराब होने का डर रहेगा. माता-पिता के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं. पैतृक सपंत्ति के मामलों में आपको झटका लग सकता है. सेहत का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी गई है.
 

