scorecardresearch
 

Feedback

Kendra Yog 2025: दशहरे पर बनेगा गुरु-बुध का शक्तिशाली योग, इन राशियों को होगा लाभ

Kendra Yog 2025: इस बार दशहरे पर बन रहा गुरु-बुध का केंद्र योग कई राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है. ज्योतिष मान्यता है कि यह योग बुद्धि, भाग्य और आत्मविश्वास को मजबूती देता है.

Advertisement
X
2 अक्टूबर को गुरु बुध की युति से बनेगा केंद्र दृष्टि योग. (Photo: Pixabay)
2 अक्टूबर को गुरु बुध की युति से बनेगा केंद्र दृष्टि योग. (Photo: Pixabay)

Kendra Yog 2025: इस बार दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है. इस बार दशहरा बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन गुरु बुध संयोग से केंद्र योग का निर्माण हो रहा है. दरअसल, अक्टूबर को सुबह 2 बजकर 27 मिनट बुध गुरु एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होंगे, जिससे केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होगा. 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, केंद्र दृष्टि योग एक ऐसा कोणीय संयोग है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं, खासकर जब वे शक्तिशाली और विपरीत स्वभाव के हों. ऐसा योग बनने पर जातक को विशेष लाभ मिलते हैं. तो चलिए जानते हैं कि बुध गुरु के संयोग से किन राशियों को फायदा होने वाला है. 

1. मेष

सम्बंधित ख़बरें

The rain in Delhi impacts the preparations for Ram Leela and Dussehra.
दिल्ली में बारिश का कहर: रामलीला और दशहरे पर संकट, पुतले भीगे 
The rain spoiled the colors of Dussehra; the effigies of Ravana got soaked!
मौसम का मिजाज़ बदला: रामलीला मैदान में पानी, रावण के पुतले भीगे 
क्या इस फेस्टिव सीजन में घर की EMI होगी कम?
रेपो रेट में कटौती की उम्मीद से रियल एस्टेट को 'डबल बूस्टर' मिलने की आस 
Rajnath Singh Celebrate Dussehra
राजनाथ सिंह भुज में जवानों संग मनाएंगे दशहरा, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भी होगा 
dussehra 2025
3 दिन बाद मनाया जाएगा दशहरा का पर्व, जानें क्या रहेगा रावण दहन का मुहूर्त 

गुरु-बुध की युति आपके लिए करियर में नई दिशा खोलेगी. जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें समझदारी से लिए फैसलों का फायदा मिलेगा. छात्रों के लिए यह समय खासतौर पर अच्छा है, क्योंकि एकाग्रता और समझ दोनों बढ़ेगी. पुराने रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा.

2. कर्क

इस युति का असर आपके लिए पैसों और रिश्तों में दिखाई देगा. निवेश के लिए समय अच्छा है, खासकर अगर सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो लाभ मिलेगा. पारिवारिक मामलों में भी सुलह-सफाई होगी. पैसों की तंगी कम होगी. पुराने कर्ज चुकाने में राहत मिलेगी. पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

Advertisement

3. धनु

गुरु-बुध की युति धनु राशि वालों के लिए शानदार साबित होगी. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. लोग आपकी लीडरशिप को मानेंगे. प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे. छात्रों को प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलेंगे. जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ है. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement