scorecardresearch
 

Feedback

Premanand Maharaj: यहां रोज आते हैं शिव... प्रेमानंद महाराज ने बताई काशी की दिव्य जगह

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में काशी की अद्भुत महिमा को बताया है. उनका कहना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ रोज किसी न किसी रूप में अपने भक्तों से मिलते हैं और उनकी रक्षा करते हैं. काशी के हर व्यक्ति के सुख-दुःख का ध्यान स्वयं महादेव रखते हैं.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज ने बताई वो जगह जहां आज भी आते हैं शिव
प्रेमानंद महाराज ने बताई वो जगह जहां आज भी आते हैं शिव

सनातन धर्म में काशी को एक ऐसा पवित्र और चमत्कारी धाम माना गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भगवान शंकर की इच्छा और संकल्प से प्रकट हुई भूमि है. काशी को कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं माना जाता, बल्कि एक दिव्य लोक के रूप में देखा जाता है. पुराणों में जिक्र मिलता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है. इसका अर्थ यह है कि यह पवित्र नगरी जन्म और मृत्यु के बंधन से परे, अनन्त और अविनाशी है. शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि काशी में वास करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है. 

काशी में विराजते हैं शिव
प्रेमानंद महाराज ने भी हाल ही में अपने प्रवचन में काशी की इसी अलौकिक महिमा का वर्णन किया है. वे बताते हैं कि काशी वह भूमि है जहां स्वयं महादेव हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं. काशी के विश्वनाथ जी केवल पूजनीय देवता नहीं, बल्कि इस पावन शहर के हर निवासी के संरक्षक, मार्गदर्शक हैं. प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ प्रतिदिन किसी न किसी रूप में अपने भक्तों से मिलते हैं, उन्हें आशीष देते हैं और उनके सुख-दुख का ध्यान रखते हैं. यही काशी की सबसे बड़ी खासियत है. यहां भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती.

बता दें कि काशी को लेकर कई कहानियां प्रचलित है और एक कहानी के अनुसार, भगवान शिव सर्दियों में काशी में रहने आते थे. पहले वो तपस्वी थे, तो हिमालय पर रह लेते थे लेकिन जब उन्होंने देवी पार्वती से शादी की, तो उन्होंने मैदानी इलाकों में आने का फैसला किया और वे काशी आये. 

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj
'मैं शक्कर मांगू तो हलवा बना लाती है...' कॉन्सटेबल की कविता सुन हंसी से लोट-पोट हुए प्रेमानंद 
Premanand Ji Maharaj
शराब, मांस और..., तीन चीजों से करें तौबा, प्रेमानंद महाराज ने बताए ये उपाय  
Premanand Ji Maharaj
'ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही करें ये एक काम', प्रेमानंद महाराज ने दिया मंत्र 
Premanand Maharaj ने ठंड में जल्दी उठने का बताया उपाय 
गाड़ियों पर मंत्र लिखवाना सही या गलत? Premanand बोले... 
Advertisement

अन्नपूर्णा भी करती हैं वास
प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि काशी, माता अन्नपूर्णा का भी पवित्र धाम है. प्रेमानंद महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि माता अन्नपूर्णा हर दिन यह देखती हैं कि काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए. उनकी असीम कृपा से इस भूमि पर अन्न की कभी कमी नहीं होती.  

सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं है काशी
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि काशी केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मकता का भी जरिया है. यहां आने वाला व्यक्ति अनुभव करता है कि जैसे समय धीमा पड़ गया हो, हवा में एक अद्भुत शांति घुल गई हो, और जीवन महादेव की छाया में पवित्रता से भर उठा हो. काशी में मृत्यु भी अंत नहीं मानी जाती, बल्कि अमरत्व की ओर बढ़ने का द्वार समझी जाती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement