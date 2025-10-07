scorecardresearch
 

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बनेगा ग्रहों का दुर्लभ संयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सभी ग्रहों की विशेष स्थिति का निर्माण होने जा रहा है. इन सभी ग्रहों के कारण कई राशियों का अच्छा समय शुरू होने वाला है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा.

करवा चौथ पर ग्रहों का संयोग (Photo: AI Generated)
Karwa Chauth 2025: पंचांग के अनुसार, करवा चौथ हर वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. ज्योतिर्विदों के अनुसार, करवा चौथ पर इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. दरअसल, इस दिन, शनि मीन राशि में रहेंगे, गुरु और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, वहीं शुक्र सूर्य कन्या राशि में एक साथ रहेंगे.

इसके अलावा, इस बार कृतिका नक्षत्र में पूजन होगा. वहीं, यह पर्व शुक्रवार का दिन है तो इस वजह से भी व्रती महिलाओं को गणेश भगवान और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा. ठीक, इससे एक दिन शुक्र कन्या में प्रवेश भी करेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, करवा चौथ पर ग्रहों की इस बदलती चाल से कई राशियों का अच्छा समय शुरू होगा. 

1. मेष

मेष राशि वालों के लिए करवाचौथ रिश्तों में मजबूती लेकर आ रहा है. दांपत्य जीवन में अपनापन बढ़ेगा. जो लोग किसी बात को लेकर मन में दूरी महसूस कर रहे थे, उनके रिश्तों में मिठास लौट आएगी. आर्थिक मामलों में भी सुधार दिखेगा. कामकाज में व्यस्त लोग भी परिवार को समय देंगे. अविवाहित लोगों के लिए भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

2. कर्क

कर्क राशि वालों के लिए यह करवाचौथ बहुत ही शुभ रहेगा. अगर पहले कोई मतभेद चल रहा था तो इस दिन वह पूरी तरह खत्म हो सकता है. जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है. आर्थिक लाभ का योग भी बन रहा है.

3. मीन

मीन राशि के जातकों के लिए करवाचौथ नई शुरुआत का संकेत है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. गलतफहमियां दूर होंगी. जिनका विवाह पक्का होने में अड़चनें आ रही थीं, उनके लिए भी ग्रह शुभ संकेत दे रहे हैं. कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा. परिवार का सहयोग बना रहेगा. घर में किसी शुभ आयोजन की संभावना भी है.

क्या रहेगा करवा चौथ पर चंद्र उदय का समय?

10 अक्टूबर को करवा चौथ का पूजन मुहूर्त और कथा सुनने का मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा, इस दिन व्रत का समय सुबह 6 बजकर 19 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा.  करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय- रात 8 बजकर 13 मिनट रहेगा.

