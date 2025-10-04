Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बदलेगी सूर्य-चंद्रमा की चाल, इन 3 राशियों पर मां लक्ष्मी करेंगी धनवर्षा

Karwa Chauth 2025: इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. फिर रात को चंद्र दर्शन के समय पति के हाथ से जल ग्रहण करके ही व्रत खोलती हैं. इसलिए सुहागनें रात को बेसब्री से चांद निकलने का इंतजार करती हैं. इस बार करवा चौथ पर एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. दरअसल, करवा चौथ के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एकसाथ चाल बदलने वाले हैं.

10 अक्टूबर को चंद्रमा जहां वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वहीं सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान, यश और उच्च पद का कारक माना जाता है. जबकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है. आइए जानते हैं कि ये दुर्लभ संयोग किन राशियों को लाभ दे सकता है.

वृषभ राशि- करवा चौथ का त्योहार वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. आपक लिए नौकरी-व्यापार में उन्नति की प्रबल संभावनाएं बनेंगी. जो लोग नया काम या व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है. कोई नई संपत्ति, घर या मकान खरीदने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है. दोस्तों और रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे.

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए भी करवा चौथ पर बन रहा संयोग अच्छे दिन लेकर आने वाला है. जो लोग काफी समय से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा. माता-पिता के सहयोग से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में मुनाफा कमाने के कई शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं. रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

तुला राशि- तुला राशि वालों के वाणी-व्यवहार में अच्छे बदलाव आएंगे. आप अपने उत्साह और मधुर वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी से अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. यह समय शादीशुदा लोगों के लिए तो और भी उत्तम रहने वाला है. आपके दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद दूर होगा. पार्टनर के सहयोग से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है.

