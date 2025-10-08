scorecardresearch
 

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बनेंगे ये अशुभ योग, इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का दिन बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं कठोर व्रत का पालन करती हैं. यह पर्व पति और पत्नी के बीच प्यार और समर्पण का प्रतीक है. यह त्योहार पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है.

करवा चौथ पर बनेंगे ये योग (Photo: ITG)
Karwa Chauth 2025: शादीशुदा जोड़ों के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. यह दिन पति और पत्नी के अटूट प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा-पाठ भी करती हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को रखा जाएगा. वहीं, ग्रह और नक्षत्रों के नजरिए से भी करवा चौथ बहुत ही खास रहने वाला है. 

दरअसल, करवा चौथ के दिन कई सारे संयोगों और अशुभ योगों का निर्माण होगा जो मानव जीवन को प्रभावित करेगा. इस दिन विडाल योग और व्यातीपात योग का निर्माण होने जा रहा, जिससे कई राशियों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है. तो आइए जानते हैं कि उन राशियों के बारे में जिनको अगले 1 महीने सावधान रहना होगा. 

1. मेष

इस बार मेष राशि वालों को करवा चौथ पर गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आने की संभावना है. किसी भी बात को लेकर जिद न करें. सेहत को लेकर भी सतर्क रहना होगा. 

2. मिथुन

मिथुन राशि वालों को आर्थिक मामलों और रिश्तों दोनों में सतर्क रहना चाहिए. किसी पुराने मुद्दे पर जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है. किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा. मानसिक तनाव बढ़ सकता है.  

3. कुंभ

कुंभ राशि वालों के पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं, जिससे मन रह सकता है. सेहत का भी ध्यान रखें. अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा. किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ बहस हो सकती है. छोटी-छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं.

कितने बजे लगेगा विडाल और व्यातीपात योग

पंचांग के अनुसार, करवा चौथ पर विडाल योग शाम 5 बजकर 31 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इसी बीच व्यातीपात योग शाम 5 बजकर 41 मिनट से शुरू होगा. 

