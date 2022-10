Karwa Chauth 2022 moon rising: करवा चौथ पर आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद? जानें चंद्रोदय की सही टाइमिंग

Karwa Chauth 2022 Chand Nikalne ka samay: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस दिन रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं. करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार होता है. जाहिर है कि लोग अभी से ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि करवा चौथ पर उनके शहर में चांद कितने बजे निकलेगा.

दिल्ली- 8 बजकर 09 मिनट पर (Moon rising timing in Delhi)

नोएडा - 8 बजकर 08 मिनट पर (Moon rising in Noida)

मुंबई - 8 बजकर 48 मिनट पर (Moon Rising time in Mumbai)

जयपुर- 8 बजकर 18 मिनट पर (Moon rising time in Jaipur)

देहरादून- 8 बजकर 02 मिनट पर (Moon rising time in Dehradun)

लखनऊ - 7 बजकर 59 मिनट पर (Moon rising time in Lucknow)

शिमला - 8 बजकर 03 मिनट पर (Moon rising time in Shimla)

गांधीनगर - 8 बजकर 51 मिनट पर (Moon rising time in Gandhinagar)

इंदौर- 8 बजकर 27 मिनट पर (Moon rising time in Indoor)

भोपाल - 8 बजकर 21 मिनट पर (Moon rising time in Bhopal)

अहमदाबाद- 8 बजकर 41 मिनट पर (Moon rising time in Ahemdabad)

कोलकाता- 7 बजकर 37 मिनट पर (Moon rising time in Kolkata)

पटना - 7 बजकर 44 मिनट पर (Moon rising time in Patna)

प्रयागराज- 7 बजकर 57 मिनट पर (Moon rising time in Prayagraj)

कानपुर- 8 बजकर 02 मिनट पर (Moon rising time in Kanpur)

चंडीगढ़- 8 बजकर 06 मिनट पर (Moon rising time in Chandigarh)

लुधियाना- 8 बजकर 10 मिनट पर (Moon rising time in Ludhiyana)

जम्मू - 8 बजकर 08 मिनट पर (Moon rising time in Jammu)

बंगलूरू- 8 बजकर 40 मिनट पर (Moon rising time in Bangluru)

गुरुग्राम- 8 बजकर 21 मिनट पर (Moon rising time in Gurugram)

असम - 7 बजकर 11 मिनट पर (Moon rising time in Assam)

करवा चौथ में पूजा का शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth Shubh Muhurat)

करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है. इस साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी गुरुवार, 13 अक्टूबर को रात 01 बजकर 59 मिनट से शुरू हुई और 14 अक्टूबर सुबह 03 बजकर 08 मिनट पर इसका समापन होगा. उदिया तिथि के कारण करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर यानी आज ही करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है. करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06 बजकर 01 से लेकर रात 07 बजकर 15 मिनट तक रहेगा.

पति से दूर हैं तो ऐसे तोड़े निर्जला व्रत

करवा चौथ पर किसी के पति कही दूर रह रहे हैं तो करवा चौथ के दिन सबसे पहले सुबह उठकर उनकी तस्वीर देखें. उसके बाद उन्हें फोन करना न भूलें. करवा चौथ का व्रत उनकी मन में एक छवि बनाकर करें, इससे पति और पत्नी के संबंध गहरे होंगे. करवा चौथ के दिन कथा सुनने के बाद अपने पति को जरूर याद करें. इस दिन अगर आपके पति आपसे दूर रह रहे हैं तो उनसे प्यार से बात करें. व्रत खोलते समय ध्यान रहें कि पति की तस्वीर को देखकर ही व्रत खोलना है. करवा चौथ के दिन खाना खाते समय अपने पति को फोन करें.

करवा चौथ व्रत विधि (Karwa Chauth Pujan Vidhi)

इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला उपवास रखें. पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या मां गौरी और भगवान गणेश की पूजा करें. पूजा के समय उन्हें गंगाजल, नैवेद्य, धूप-दीप, अक्षत्, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करें. दोनों को श्रद्धापूर्वक फल और हलवा-पूरी का भोग लगाएं. इसके बाद चंद्रोदय के समय अर्घ्य दें और पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं.