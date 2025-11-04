scorecardresearch
 

Feedback

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा कल, भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां, श्रीहरि हो जाएंगे नाराज

Kartik Purnima 2025: ज्योतिषियों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कहलाता है. इस दिन भगवान विष्णु-भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि इस शुभ दिन पर किन गलतियों से सावधान रहना चाहिए.

Advertisement
X
कार्तिक पूर्णिमा 2025 गलतियां (Photo: AI Generated)
कार्तिक पूर्णिमा 2025 गलतियां (Photo: AI Generated)

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है. यह पूरा महीना भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा को वर्ष की सबसे पावन पूर्णिमा कहा गया है. इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है.

धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने दैत्य त्रिपुरासुर का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा कहा जाता है. साथ ही, इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के प्रकट होने का भी शुभ अवसर माना जाता है. इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. ज्योतिषियों के अनुसार, इस दिन कुछ गलतियों से सावधान रहना चाहिए नहीं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है.

1. तामसिक भोजन

सम्बंधित ख़बरें

kartik purnima 2025 shubh yog
कल इस खास योग में मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त 
kartik purnima upay
कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें ये खास उपाय, मां लक्ष्मी बना देंगी मालामाल 
dev diwali 2025
देव दिवाली पर बनेगा ये दुर्लभ संयोग, इन राशियों को होगा आकस्मिक धन लाभ 
Kartik Purnima 2025
कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का साया! जानें आज या कल, किस दिन स्नान करना होगा शुभ 
kartik purnima
कल या परसों, कब है कार्तिक पूर्णिमा? जानें क्या रहेगा स्नान, दान का मुहूर्त 

कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तामसिक भोजन जैसे मांस-मदिरा, प्याज, लहसून आदि का सेवन नहीं करना चाहिए. इन सभी चीजों का सेवन इस दिन बहुत ही अशुभ होता है.

2. सुबह देर तक न सोएं

कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान की पूजा करने का विधान है. देर से उठने पर दिन का शुभ प्रभाव कम हो जाता है.

Advertisement

3. क्रोध या बहस से बचें

कार्तिक पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखना जरूरी होता है. इस दिन किसी से झगड़ा या बुरा व्यवहार करने से पूजा का फल घट जाता है.

4. तुलसी को न तोड़ें

कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए. ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जातीं हैं. दरअसल, कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी माता की पूजा की जाती है.

5. दीपक जलाना न भूलें

कार्तिक पूर्णिमा की शाम ही देव दिवाली का उत्सव भी मनाया जाता है. इसलिए, इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु और भगवान शिव के नाम से दीपक अवश्य जलाएं. इससे नकारात्मकता दूर होती है.

6. दान-पुण्य का करें कार्य

कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी को भी अपने दरवाजे से खाली हाथ न लौटाएं और ना ही किसी गरीब का अपमान करें. ऐसा करने से भी भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement